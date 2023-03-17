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2023年3月17日星期五
港聞二
系統故障登機長龍 機局無通報乘客 總監稱信號不穩重啟 IT界質疑後備系統無作用
工會：疫下離職潮 前線多新手難應變
排兩小時始知航班已飛 改票被索6000
全球機場排名 港跌至33遜穗深
官裁展二維碼屬募捐 社民連無牌籌款罪成
葵芳閣疑兇潛日 港求助國際刑警 寄居「女友」家與死者相鄰 兩戶熟絡持後備門匙
無引渡協議 仍可申請日方移交逃犯
飛鵝山電塔冒火光 多區電燈閃動
快充站不足千台 的士業：難轉電動 等位日花3小時 局方：加油站轉快充站來年度招標
首批10的士充電站置大嶼西貢 紅的嘆「嘥氣」
田北辰倡設計軟件 每天查住宅成交涉公屋戶否
區：感戴騎劫與會者意見 指戴沒聽功能組別意見成盲點
區稱實現五大訴求近乎「死局」
拒覆核「智慧監獄」頒判辭 官：羈留者保安風險不同
咬斷警指港大畢業生 被拒就定罪上訴
平治撞兩電單車 一度遭索償20萬
涉21宗車內盜竊 裝修工被捕
幼兒磁力共振儀 港設計兼生產 全球首創系統 藉本地人才物流優勢銷海外
失業率改善 就業人數再減1.2萬 李兆波：若不設法留人難「止血」
童樂居職員虐兒囚3月 官：誣衊哭鬧欠悔意
水電費爭執殺弟案 母：兄溫順弟乏關懷
大灣區GBA專題：展覽復蘇 貿發局：更盼帶港商探灣區 今年4重心工作助適應 惠州江門肇慶開服務站
大灣區GBA專題：華南代表：貿發局人脈助港商串連灣區東盟
大灣區GBA專題：內地會展業反彈急 兩月增7萬公司
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【Emily】明信片寄換心芷希 盧寵茂北京送祝福
【Emily】簡約屋調查：近六成稱不符成本效益
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【明報專訊】（請看附圖）
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