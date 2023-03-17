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港聞二

水電費爭執殺弟案 母：兄溫順弟乏關懷

【明報專訊】年介六旬的兄弟疑因攤分水電費而起爭拗，兄長涉用生果刀捅死胞弟一案，昨在高院續審。控方庭上讀出兩兄弟母親的供辭，她指事主的兩名兒子於多年前已申請入住葵涌區一公屋單位，但事主堅持不搬走，以防被人「霸屋」。她形容被告脾氣溫順，侍奉母親，相反事主對她欠缺關懷，回家後躲進睡房內，漠視母親的狀况。

指事主憂「霸屋」拒搬走

被告卜水強（現年65歲）被控於2019年9月25日，在香港謀殺事主卜偉根（死時60歲）。

根據兩兄弟母親、姚劉敬（案發時88歲）口供，她丈夫於1960年代從內地偷渡來港，1979年購入涉案旺角唐樓單位，其後她移居香港。她不記得被告與事主何時來港定居，但被告是晚於事主來港。

姚供辭指案發當晚，被告質問事主為何他房間無電力供應，事主回答無付錢就無電，被告斥以往事主一家居於旺角住宅時，他都負擔一半水電費用。姚對於被告入獄感到心碎，又指不關心事主狀况，因為對此無能為力。

被告妻子黃偉岸（案發時40歲）的口供稱，2019年3月起，她與被告、事主及家婆同住，她記憶中被告與事主就攤分水電費共有3次爭拗。其中一次，事主不滿平均攤分水電費，被告斥事主「無人性」連母親都要計。

事主妻子卜映華供稱，被告及事主關係一般，案發時她身處其葵涌住宅，接到事主致電吩咐她「得閒交埋水電費」，當時事主語氣平靜，沒有聽到有人爭吵。

辯：事主妻口供不一 瞞錢銀爭執

惟辯方質疑卜隱瞞事實，因為她庭上作供與先前口供有出入，包括口供指「兩人近年就錢銀有爭執」、「背景有被告及事主的爭吵聲」，卜則稱庭上所說都是事實。卜另指她家公有立遺囑，事主擁有涉案單位的部分業權，故他搬走與否屬個人選擇，否認事主因怕被人霸佔房間才不願搬走。

【案件編號：HCCC 118/21】

相關字詞﹕兄弟 高等法院 謀殺案

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