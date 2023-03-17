童樂居職員虐兒囚3月 官：誣衊哭鬧欠悔意

力度致身體懸空 非被告所稱「放下」

現年24歲的被告陳靄盈，被控於2021年12月2日虐待兩歲男童X。控方指被告四度拉扯X的手腳，致X頭部着地和撼牆等。被告早前自辯表示X一直哭鬧，被告以粗魯手法對待X，讓X留在軟墊範圍內活動。葉官裁決指出，根據閉路電視片段，X哭泣不足10秒後，被告就拉扯X的手，法庭不會接納被告的供辭。葉官又指被告形容自己將X「粗魯地放下」，但「放」應該指小心輕放，而被告拉扯X的力度相當大，直接令X的上半身懸空和反轉身體，遂裁定被告罪成。

片中男童哭不足10秒 非「一直哭鬧」

辯方求情稱，被告修畢幼兒教育高級文憑課程後加入童樂居，涉案4次襲擊在1分鐘18秒內發生，被告並非有意向小孩「出氣」。葉官聽畢表示，雖然沒有醫療報告說明X的傷勢，但法庭要向幼兒照顧者發出明確信息，虐兒會引致嚴重後果。葉官批評被告受委託照顧小朋友，案發時明顯濫用社會和公眾的信任，更誣衊X鬧情緒，明顯推卸責任，欠缺悔意。

【案件編號：KCCC 1888/22】