失業率改善 就業人數再減1.2萬 李兆波：若不設法留人難「止血」

零售運輸失業率跌幅顯著

各行業中，零售業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的跌幅較明顯，但有學者指出，最新公布就業人數減少1.2萬，反映勞動力持續流失，政府不但要從外地搶人，更要推行措施留人，否則難以「止血」。

政府統計處公布最新失業人數11.57萬，較上月公布的11.84萬減少2700人；同期就業不足率也下跌，由1.4%回落至最新的1.3%，就業不足人數由上月公布的5.21萬，減至最新的4.79萬，減少約4200人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率，在去年12月至今年2月期間，較上一個3個月期間下降0.2個百分點至4.3%；其中零售業失業率下降0.3個百分點至3.9%，餐飲服務活動業失業率降0.1個百分點至4.8%。其他多個行業的失業率也改善，尤其運輸業和藝術、娛樂及康樂活動業。

勞局：旅客續反彈

勞工市場料續改善

勞工及福利局長孫玉菡表示，本港失業及就業不足情况繼續改善，展望未來，隨着經濟活動繼續復常及訪港旅客人數反彈，勞工市場情况短期內應會進一步改善。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，隨着經濟復常，失業率進一步下跌是意料之內，但總就業人數減1.2萬，反映勞動人口流失，無論專業人員或基層工種都出現缺人現象，部分工種雖可透過人工智能或自動化設備取代，但未來經濟活動將加速復常，若人手未能補充，缺人問題會更嚴重。他指全球都在搶人才，香港雖已推出類似措施，但如流失速度較快，等於不能「止血」，有可能拖慢經濟增長，認為政府應設法挽留人才，例如加快房屋供應，為年輕人製造宜居環境等。