幼兒磁力共振儀 港設計兼生產 全球首創系統 藉本地人才物流優勢銷海外

明報記者 鄭律銘

技術需求較高 棄內地生產

美時醫療由香港大學等多家大學學者於2014年成立，一直生產磁力共振成像系統，均採「香港設計、內地生產」模式。美時醫療創始人莊新耀解釋，以往推出的機款技術門檻較低，亦較重，在內地生產較方便；然而NEONA所需技術水平高，在內地聘請相關技術員有困難，而香港多所大學設醫療工程相關學科，可提供相應人才。

磁力噪音量較低 合幼兒

莊又指製造高端醫療機器的材料，不少需由外國進口，香港會較內地方便。另外，本港物流運輸效率高，「前兩天仍在生產一部磁力共振機，剛剛就運送（出廠）予印尼的客戶」，因此將生產線設在香港。

現時磁力共振儀多為通用款式，即一部機給多類人使用，莊的團隊特意設計適用於早產嬰兒至5、6歲兒童的NEONA。他解釋，一般磁力共振儀能量較大，對成年人而言磁力屬正常水平，但對兒童則超標，然而若降低磁力水平，成像質素會大為下降，「我們就是看準這個空隙，製作了這部儀器」。

獲美認證 研配AI辨腫瘤

美時醫療另一創始人楊思敏指出，一般磁力共振儀運作時產生的噪音可達90至100分貝，NEONA則可減至80分貝，可掃描兒童腦部神經、心臟、脊椎等。團隊亦正研究配合人工智能技術，協助醫生辨識影像上的腫瘤，目標準確度九成，以減輕醫生工作負擔。

薪酬成本升 團隊：長遠足應付

團隊早於2014年起研發兒科專用磁力共振成像儀，楊思敏回顧研發過程面對不少困難，包括耗3至4年研究超導磁鐵技術，系統尺寸要適合兒童，所有零部件亦要重新研究。他們最終耗時約6年，在2020年製成「產品原型」，至去年以最終改良版本申請美國食品及藥物管理局（FDA）認證，上月下旬獲批。

美時醫療大埔廠房設有4條生產線，每兩周可生產一部，料一年產量可達100部，下階段擬擴大生產線一倍，該廠房會主力生產NEONA。

人手方面，莊表示，大埔廠房現有約13名員工，約九成具醫療工程背景，目標明年內增至60人。本港近年多個行業均面對人才不足問題，莊表示有信心可聘請所需人才，但承認市場工資水平上升會對公司構成壓力，惟認為長遠可應付。