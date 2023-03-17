港聞

港聞二

幼兒磁力共振儀 港設計兼生產 全球首創系統 藉本地人才物流優勢銷海外

【明報專訊】港產醫療設備企業「美時醫療」一改以往「香港設計、內地生產」模式，在大埔醫療用品製造中心（MARS）設立生產線，在香港研發及生產全球首創的兒科磁力共振成像系統（NEONA），適用於早產嬰至5、6歲兒童。研發團隊解釋，選擇在港生產是由於人才供應、進出口及物流效率的優勢，香港製造亦可為業界帶來信心。廠房日後可望每年生產200部，將銷往中國內地、東南亞、南美、意大利等地的醫療機構。

明報記者 鄭律銘

技術需求較高 棄內地生產

美時醫療由香港大學等多家大學學者於2014年成立，一直生產磁力共振成像系統，均採「香港設計、內地生產」模式。美時醫療創始人莊新耀解釋，以往推出的機款技術門檻較低，亦較重，在內地生產較方便；然而NEONA所需技術水平高，在內地聘請相關技術員有困難，而香港多所大學設醫療工程相關學科，可提供相應人才。

磁力噪音量較低 合幼兒

莊又指製造高端醫療機器的材料，不少需由外國進口，香港會較內地方便。另外，本港物流運輸效率高，「前兩天仍在生產一部磁力共振機，剛剛就運送（出廠）予印尼的客戶」，因此將生產線設在香港。

現時磁力共振儀多為通用款式，即一部機給多類人使用，莊的團隊特意設計適用於早產嬰兒至5、6歲兒童的NEONA。他解釋，一般磁力共振儀能量較大，對成年人而言磁力屬正常水平，但對兒童則超標，然而若降低磁力水平，成像質素會大為下降，「我們就是看準這個空隙，製作了這部儀器」。

獲美認證 研配AI辨腫瘤

美時醫療另一創始人楊思敏指出，一般磁力共振儀運作時產生的噪音可達90至100分貝，NEONA則可減至80分貝，可掃描兒童腦部神經、心臟、脊椎等。團隊亦正研究配合人工智能技術，協助醫生辨識影像上的腫瘤，目標準確度九成，以減輕醫生工作負擔。

薪酬成本升 團隊：長遠足應付

團隊早於2014年起研發兒科專用磁力共振成像儀，楊思敏回顧研發過程面對不少困難，包括耗3至4年研究超導磁鐵技術，系統尺寸要適合兒童，所有零部件亦要重新研究。他們最終耗時約6年，在2020年製成「產品原型」，至去年以最終改良版本申請美國食品及藥物管理局（FDA）認證，上月下旬獲批。

美時醫療大埔廠房設有4條生產線，每兩周可生產一部，料一年產量可達100部，下階段擬擴大生產線一倍，該廠房會主力生產NEONA。

人手方面，莊表示，大埔廠房現有約13名員工，約九成具醫療工程背景，目標明年內增至60人。本港近年多個行業均面對人才不足問題，莊表示有信心可聘請所需人才，但承認市場工資水平上升會對公司構成壓力，惟認為長遠可應付。

相關字詞﹕兒科磁力共振成像系統 美時醫療 大埔醫療用品製造中心 創科線

上 / 下一篇新聞

系統故障登機長龍 機局無通報乘客 總監稱信號不穩重啟 IT界質疑後備系統無作用
系統故障登機長龍 機局無通報乘客 總監稱信號不穩重啟 IT界質疑後備系統無作用
工會：疫下離職潮 前線多新手難應變
工會：疫下離職潮 前線多新手難應變
排兩小時始知航班已飛 改票被索6000
排兩小時始知航班已飛 改票被索6000
全球機場排名 港跌至33遜穗深
全球機場排名 港跌至33遜穗深
官裁展二維碼屬募捐 社民連無牌籌款罪成
官裁展二維碼屬募捐 社民連無牌籌款罪成
葵芳閣疑兇潛日 港求助國際刑警 寄居「女友」家與死者相鄰 兩戶熟絡持後備門匙
葵芳閣疑兇潛日 港求助國際刑警 寄居「女友」家與死者相鄰 兩戶熟絡持後備門匙
無引渡協議 仍可申請日方移交逃犯
無引渡協議 仍可申請日方移交逃犯
飛鵝山電塔冒火光 多區電燈閃動
飛鵝山電塔冒火光 多區電燈閃動
快充站不足千台 的士業：難轉電動 等位日花3小時 局方：加油站轉快充站來年度招標
快充站不足千台 的士業：難轉電動 等位日花3小時 局方：加油站轉快充站來年度招標
首批10的士充電站置大嶼西貢 紅的嘆「嘥氣」
首批10的士充電站置大嶼西貢 紅的嘆「嘥氣」
田北辰倡設計軟件 每天查住宅成交涉公屋戶否
田北辰倡設計軟件 每天查住宅成交涉公屋戶否
區：感戴騎劫與會者意見 指戴沒聽功能組別意見成盲點
區：感戴騎劫與會者意見 指戴沒聽功能組別意見成盲點
區稱實現五大訴求近乎「死局」
區稱實現五大訴求近乎「死局」
拒覆核「智慧監獄」頒判辭 官：羈留者保安風險不同
拒覆核「智慧監獄」頒判辭 官：羈留者保安風險不同
咬斷警指港大畢業生 被拒就定罪上訴
咬斷警指港大畢業生 被拒就定罪上訴
平治撞兩電單車 一度遭索償20萬
平治撞兩電單車 一度遭索償20萬
涉21宗車內盜竊 裝修工被捕
涉21宗車內盜竊 裝修工被捕
失業率改善 就業人數再減1.2萬 李兆波：若不設法留人難「止血」
失業率改善 就業人數再減1.2萬 李兆波：若不設法留人難「止血」
童樂居職員虐兒囚3月 官：誣衊哭鬧欠悔意
童樂居職員虐兒囚3月 官：誣衊哭鬧欠悔意
水電費爭執殺弟案 母：兄溫順弟乏關懷
水電費爭執殺弟案 母：兄溫順弟乏關懷
大灣區GBA專題：展覽復蘇 貿發局：更盼帶港商探灣區 今年4重心工作助適應 惠州江門肇慶開服務站
大灣區GBA專題：展覽復蘇 貿發局：更盼帶港商探灣區 今年4重心工作助適應 惠州江門肇慶開服務站
大灣區GBA專題：華南代表：貿發局人脈助港商串連灣區東盟
大灣區GBA專題：華南代表：貿發局人脈助港商串連灣區東盟
大灣區GBA專題：內地會展業反彈急 兩月增7萬公司
大灣區GBA專題：內地會展業反彈急 兩月增7萬公司
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】住港大St. John四年 袁國強憶做宿生 通宵回應中英談判
【Emily】住港大St. John四年 袁國強憶做宿生 通宵回應中英談判
【Emily】周日香港打吡 「全華班」再衝錦標
【Emily】周日香港打吡 「全華班」再衝錦標
【Emily】《不再盤旋只因你》 民航處新劇周六播
【Emily】《不再盤旋只因你》 民航處新劇周六播
【Emily】明信片寄換心芷希 盧寵茂北京送祝福
【Emily】明信片寄換心芷希 盧寵茂北京送祝福
【Emily】簡約屋調查：近六成稱不符成本效益
【Emily】簡約屋調查：近六成稱不符成本效益
【Emily】議員倡同鄉會年輕化 提供公職人選
【Emily】議員倡同鄉會年輕化 提供公職人選