拒覆核「智慧監獄」頒判辭 官：羈留者保安風險不同

稱平衡社會利益及羈押者自由

申請人Akram Muhammad為免遣返聲請人，輾轉於大潭峽和青山灣入境事務中心（CIC）羈押；答辯人為入境處長及保安局長。法官高浩文雖然拒絕受理案件，但指申請方的法律團隊以免費義務形式工作，加上本案是首宗針對大潭峽和CIC差別待遇的案件，故不作訟費命令。

本案爭議為大潭峽和CIC羈留者的身分相同，大潭峽的待遇卻比CIC嚴格，例如探監對話須錄音、須接受驗尿測試等。政府一方指兩者並不一樣，因大潭峽羈留者具有更高保安風險，措施有助揭發非法活動，例如大潭峽職員曾透過探監對話揭發情報，協助警方拘捕逃犯。

法官認為，最重要的是大潭峽和CIC羈押者具不同安全風險，可以受到不同待遇，因截至2022年底，所有大潭峽羈押者都是有案底的釋囚，CIC則有六成二人為釋囚，不能說兩者沒有區別。法官又表示，大潭峽囚倉的洗手間設閉路電視，但系統會將如廁位置打格，並無實際差別，故相關規定仍屬入境處及保安局的廣泛政策範圍內。

法官透露，由於CIC羈押者的紀律愈來愈差，政府正考慮於2023年上半年修訂《入境（被羈留者的待遇）令》，授權入境處人員向CIC羈留者作驗尿測試等，所以兩個羈押處所只是暫時有差別待遇。

【案件編號：HCAL 1329/22】