港聞

港聞二

區稱實現五大訴求近乎「死局」

【明報專訊】庭上透露，初選計劃的起點在於戴耀廷2019年12月的文章〈立會奪半，走向真普選重要一步〉，文中談及「五大訴求」之一的「真普選」。區諾軒表示在現實政治上，完全實現五大訴求並不現實，「係一個好難的機會」。法官李運騰追問情况是否猶如「deadlock」（死局），區表示「接近一個死局」。

戴耀廷曾撰寫「立會奪半」文章，提出民主派取得立法會一半議席，是香港走向真普選的重要一步。區諾軒表示對他而言，五大訴求的終極目標是真普選，「但民主的路始終係要一步一步走」，假設於2019至2020年間，政府突然預告落實普選，說法並不現實，始終要顧及程序關卡和社會各界意見。辯方又問，五大訴求之中，會否有部分人接受只實現一至兩個訴求，區稱不排除有一定程度的人這樣想。

在李官提問下，區諾軒同意落實五大訴求的情况接近一個死局。據區理解，一班大學校長於2019年8月前往禮賓府，與特首商討設立獨立調查委員會，「似乎終歸都未能實現」，所以五大訴求並非容易實現的目標。

被問人民力量社民連分別

區：同屬進步民主派 難區分

辯方關注人民力量陳志全的政治立場，問區諾軒是否知道陳曾於2016年伙拍同案被告社民連梁國雄參選立會，口號為「一票投長毛，一票投慢必」。法官陳慶偉問到，究竟人民力量和社民連有何差別，區表示「真係好難答」，庭上傳出笑聲。區解釋，兩個政團可歸類為「進步民主派」，他們的政綱及政治光譜相似，而追溯歷史，人民力量是由社民連分裂出來，故政治議題上觀點是有不同；但其後只有陳志全任立法會議員，社民連沒有議席，因此難以清楚說出分別。

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 五大訴求 民主派初選案 港區國安法

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