區：感戴騎劫與會者意見 指戴沒聽功能組別意見成盲點

「會運用」否決權受質疑

代表人民力量陳志全的大律師馬維騉盤問下，區諾軒供稱沒有就初選諮詢陳志全，亦確認陳沒有出席新界東協調會議，只派代表到場。區憶述在2020年5月會議上出現爭辯，鄒家成建議以「會運用」否決權作為初選條款，社民連陳寶瑩和區均提出質疑；區當時認為不能勉強別人否決財政預算案，初選難免包括功能組別參選人，他們要顧及業界利益，戴耀廷當時有回應與會者。

法官陳慶偉總結時稱，戴嘗試迎合與會者就否決權的分歧，有違他同年3月撰寫〈立會過半是大殺傷力憲制武器〉文章，而文章更只提及立法會「唯一」權力，即財政否決權。區表示，戴當時「無諗得咁嚴密」，戴的動機是想說服不同人，並形容戴的矛盾反映他「有盲點」，質疑戴有否認真聆聽功能組別參選人的需要，而區自己之所以不勉強他人否決財案，是因為他有接觸這些人，而戴耀廷的盲點在於沒聆聽他們的意見。

雖然新界東會議有人反對運用否決權，但馬維騉其後展示戴耀廷於同年6月發送的新界東協調文件，條款包括「會運用」權力否決財案。區重申他曾閱覽相關文件，但依他的印象及其早前證供，都是指新界東採用「會積極運用」字眼。他說剛剛才見到「會運用」字眼，又說沒開啟過這份文件。

稱戴游說「會積極運用」否決權

文件顯示「會運用」

區憶述，戴曾游說各方採納「會積極運用」否決權，即「可以用，可以不用」，視乎政府有否聽從民意。不過，上述文件沒有「積極」兩字，馬問是否無視相反意見，區同意。馬再追問，區是否認為戴耀廷騎劫與會者的反對意見，區稱「確實有這種感覺」。區解釋自己無理由同意用「會運用」字眼，再者認為戴並無尊重會議不同聲音。被問到「會」字有沒有「可能」的含義，區強調「會就係會」。案件今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）