田北辰倡設計軟件 每天查住宅成交涉公屋戶否

田透露，將於今日立法會財委會要求房屋局設計軟件，以利用土地註冊處每日公布的樓宇住宅成交數據，核查前一天的住宅成交有否涉及名冊上的公屋戶，以核查全港約80萬個公屋單位、約160萬名成年人有否持有住宅物業，以找出涉濫用公屋者。田說已詢問資訊科技界人士，上述軟件設計簡單，約一個多月便可完成。

私隱署：拿公開資料不違例

個人資料私隱專員公署昨回覆本報查詢稱，任何機構在收集、持有、處理或使用個人資料時必須遵從《私隱條例》及相關保障資料原則的規定，包括保障資料第1原則，即資料使用者收集個人資料時必須是為了直接與其職能或活動有關的合法目的而收集；而就該目的而言，所收集的資料屬必須、足夠，但不超乎適度。另外，原則亦訂明個人資料須以合法及公平的方法收集。

公署又稱留意到房屋局回覆議員時指出，正檢視考慮如何收緊以綠表資格購買居屋安排，以確保公營房屋運用合理。