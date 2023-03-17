港聞

港聞二

首批10的士充電站置大嶼西貢 紅的嘆「嘥氣」

【明報專訊】的士業界批評公共充電器不足，換車誘因不大，環境及生態局回覆本報則稱，將陸續在全港各區物色合適位置增設的士專用快速充電器，首批合共不少於10個充電器會在今年中開始分階段投入服務，選址落戶較偏遠的大嶼山及西貢區。的士業界不論「紅藍綠」均反應冷淡，紅色電動的士司機世強批評選址奇怪，認為全港大部分的士為紅的，要吸引最多的士轉型應在市區設充電站，紅的入兩區充電來回或已耗10%電，形容「嘥氣」。有藍色及綠色的士協會則向本報稱，即使只是試驗計劃，充電器數目亦太少，現對轉型興趣不大。

環境局：兩區為的士集中區 有諮詢業界

本報向局方查詢為何選擇於大嶼山及西貢設的士充電站，局方稱兩區均為的士運作較集中地區，事前亦曾與業界商討。

當局選擇在藍的集中地大嶼山作試點，惟據環境及生態局回覆，政府2011年設立「新能源運輸基金」資助的士轉電動，至今沒有藍的申請及獲批，藍的業界對轉型似乎反應較淡。西貢則是紅的及綠的均可行走，惟綠的曾轉型「失敗」，局方稱2013至2016年批出3輛綠的試驗舊款電動的士，試驗後全轉回私家車用途。去年局方批出的8輛新一代電動的士，分別為5輛紅的、3輛綠的。

據運輸署資料，目前本港約1.8萬輛的士中，約1.5萬輛為市區紅色的士，綠色新界的士2800多輛，大嶼山藍色的士75輛。電動的士司機世強稱，如紅的要到大嶼山及西貢才可不與私家車爭充電位，業界不會有動力轉型，建議當局選擇觀塘，因該區來往各區均方便，長遠18區均要有的士專用充電器。

本身為藍的車主及司機的大嶼山的士聯會主席陳金洪透露，當局最新選定在東涌發展碼頭附近安裝充電器，此前曾考慮梅窩碼頭、東涌富東商場的士站等，但最終因近民居及有其他發展計劃而取消。

藍的西貢的：充電器太少 令人卻步

陳說，區內建的士充電站已商討至少兩年，至今仍「十畫未有一撇」，一眾藍的車主意興闌珊，加上計劃引入的充電器太少，估計至少20個才夠用，認為大嶼山山路多，電力需求或大，除非本港引入新車款可直接換電，否則藍的轉型興趣不大。

西貢的士工商聯誼會主席李少彬稱，當年綠的轉電動試驗失敗主因充電位少，業界現非完全沒興趣再試，但試驗充電器太少，令人卻步。

上 / 下一篇新聞

系統故障登機長龍 機局無通報乘客 總監稱信號不穩重啟 IT界質疑後備系統無作用
系統故障登機長龍 機局無通報乘客 總監稱信號不穩重啟 IT界質疑後備系統無作用
工會：疫下離職潮 前線多新手難應變
工會：疫下離職潮 前線多新手難應變
排兩小時始知航班已飛 改票被索6000
排兩小時始知航班已飛 改票被索6000
全球機場排名 港跌至33遜穗深
全球機場排名 港跌至33遜穗深
官裁展二維碼屬募捐 社民連無牌籌款罪成
官裁展二維碼屬募捐 社民連無牌籌款罪成
葵芳閣疑兇潛日 港求助國際刑警 寄居「女友」家與死者相鄰 兩戶熟絡持後備門匙
葵芳閣疑兇潛日 港求助國際刑警 寄居「女友」家與死者相鄰 兩戶熟絡持後備門匙
無引渡協議 仍可申請日方移交逃犯
無引渡協議 仍可申請日方移交逃犯
飛鵝山電塔冒火光 多區電燈閃動
飛鵝山電塔冒火光 多區電燈閃動
快充站不足千台 的士業：難轉電動 等位日花3小時 局方：加油站轉快充站來年度招標
快充站不足千台 的士業：難轉電動 等位日花3小時 局方：加油站轉快充站來年度招標
田北辰倡設計軟件 每天查住宅成交涉公屋戶否
田北辰倡設計軟件 每天查住宅成交涉公屋戶否
區：感戴騎劫與會者意見 指戴沒聽功能組別意見成盲點
區：感戴騎劫與會者意見 指戴沒聽功能組別意見成盲點
區稱實現五大訴求近乎「死局」
區稱實現五大訴求近乎「死局」
拒覆核「智慧監獄」頒判辭 官：羈留者保安風險不同
拒覆核「智慧監獄」頒判辭 官：羈留者保安風險不同
咬斷警指港大畢業生 被拒就定罪上訴
咬斷警指港大畢業生 被拒就定罪上訴
平治撞兩電單車 一度遭索償20萬
平治撞兩電單車 一度遭索償20萬
涉21宗車內盜竊 裝修工被捕
涉21宗車內盜竊 裝修工被捕
幼兒磁力共振儀 港設計兼生產 全球首創系統 藉本地人才物流優勢銷海外
幼兒磁力共振儀 港設計兼生產 全球首創系統 藉本地人才物流優勢銷海外
失業率改善 就業人數再減1.2萬 李兆波：若不設法留人難「止血」
失業率改善 就業人數再減1.2萬 李兆波：若不設法留人難「止血」
童樂居職員虐兒囚3月 官：誣衊哭鬧欠悔意
童樂居職員虐兒囚3月 官：誣衊哭鬧欠悔意
水電費爭執殺弟案 母：兄溫順弟乏關懷
水電費爭執殺弟案 母：兄溫順弟乏關懷
大灣區GBA專題：展覽復蘇 貿發局：更盼帶港商探灣區 今年4重心工作助適應 惠州江門肇慶開服務站
大灣區GBA專題：展覽復蘇 貿發局：更盼帶港商探灣區 今年4重心工作助適應 惠州江門肇慶開服務站
大灣區GBA專題：華南代表：貿發局人脈助港商串連灣區東盟
大灣區GBA專題：華南代表：貿發局人脈助港商串連灣區東盟
大灣區GBA專題：內地會展業反彈急 兩月增7萬公司
大灣區GBA專題：內地會展業反彈急 兩月增7萬公司
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】住港大St. John四年 袁國強憶做宿生 通宵回應中英談判
【Emily】住港大St. John四年 袁國強憶做宿生 通宵回應中英談判
【Emily】周日香港打吡 「全華班」再衝錦標
【Emily】周日香港打吡 「全華班」再衝錦標
【Emily】《不再盤旋只因你》 民航處新劇周六播
【Emily】《不再盤旋只因你》 民航處新劇周六播
【Emily】明信片寄換心芷希 盧寵茂北京送祝福
【Emily】明信片寄換心芷希 盧寵茂北京送祝福
【Emily】簡約屋調查：近六成稱不符成本效益
【Emily】簡約屋調查：近六成稱不符成本效益
【Emily】議員倡同鄉會年輕化 提供公職人選
【Emily】議員倡同鄉會年輕化 提供公職人選