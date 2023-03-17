首批10的士充電站置大嶼西貢 紅的嘆「嘥氣」

環境局：兩區為的士集中區 有諮詢業界

本報向局方查詢為何選擇於大嶼山及西貢設的士充電站，局方稱兩區均為的士運作較集中地區，事前亦曾與業界商討。

當局選擇在藍的集中地大嶼山作試點，惟據環境及生態局回覆，政府2011年設立「新能源運輸基金」資助的士轉電動，至今沒有藍的申請及獲批，藍的業界對轉型似乎反應較淡。西貢則是紅的及綠的均可行走，惟綠的曾轉型「失敗」，局方稱2013至2016年批出3輛綠的試驗舊款電動的士，試驗後全轉回私家車用途。去年局方批出的8輛新一代電動的士，分別為5輛紅的、3輛綠的。

據運輸署資料，目前本港約1.8萬輛的士中，約1.5萬輛為市區紅色的士，綠色新界的士2800多輛，大嶼山藍色的士75輛。電動的士司機世強稱，如紅的要到大嶼山及西貢才可不與私家車爭充電位，業界不會有動力轉型，建議當局選擇觀塘，因該區來往各區均方便，長遠18區均要有的士專用充電器。

本身為藍的車主及司機的大嶼山的士聯會主席陳金洪透露，當局最新選定在東涌發展碼頭附近安裝充電器，此前曾考慮梅窩碼頭、東涌富東商場的士站等，但最終因近民居及有其他發展計劃而取消。

藍的西貢的：充電器太少 令人卻步

陳說，區內建的士充電站已商討至少兩年，至今仍「十畫未有一撇」，一眾藍的車主意興闌珊，加上計劃引入的充電器太少，估計至少20個才夠用，認為大嶼山山路多，電力需求或大，除非本港引入新車款可直接換電，否則藍的轉型興趣不大。

西貢的士工商聯誼會主席李少彬稱，當年綠的轉電動試驗失敗主因充電位少，業界現非完全沒興趣再試，但試驗充電器太少，令人卻步。