快充站不足千台 的士業：難轉電動 等位日花3小時 局方：加油站轉快充站來年度招標

明報記者 孫澤芳

環境及生態局回覆本報稱，已在全港各區物色合適位置設電動的士專用快速充電器（見另稿），局方會繼續鼓勵商界拓展公用快速充電網絡，當局亦正準備逐步把部分現有加油站轉型至快速充電站，預計2023至24年度內招標。

目前全港共有兩輛電動的士，分別去年9月及今年1月起營運。入行25年的世強駕駛電動的士約兩個月，慨嘆深感充電器不足勢成電動的士樽頸。他稱的士每日約行500公里，以現時電動車款，即每日至少要充電一次。司機要搵食，故只會尋找1小時便可充滿的快速充電器，惟不少地區快速充電器不足，如他大多到黃大仙區充電，每次均要與私家車爭位，一等需3小時。

世強反思，業界轉型電動的士最大誘因為每日料可節省約150元油費，但若每日需等充電數小時，少掙車錢實際不划算，「入油5分鐘，充電要幾個鐘，死得啦！搵唔到食邊有人做 ？」

充電站量提前達標 增長遜電動車多非快充

據環境局回覆，全港電動車充電器由2018年底的2166個增至去年5434個，政府原定目標2025年有不少於5000個公共充電器，看似「超額提早完成」，惟過去數年增幅集中於需時較長的中速充電器，5年內增2159個，相較之下的士業界最需要的快速充電器只增500個。而若對比電動私家車過去5年增幅，充電器按年增幅連續3年落後於電動車增長（見圖）。

全港共125個政府停車場中，截至去年底有2210個充電器，當中僅13個是快充。至於全港最少快充位的地區為大埔，至去年底只有17個。

李耀培倡偕兩電商方案 免整體電動車陷樽頸

香港汽車會會長李耀培分析，政府2018年起以「一換一計劃」提供稅務寬減推動車主換電動車，及後電動車按年增幅強勁，當局為減低公共充電器競爭，2020年起藉「EV屋苑充電易資助計劃」推動私人屋苑裝充電設施，惟因本港私人車位少，他估計大部分私家車主未來仍需依賴公共充電器，的士業未來要與私家車爭位情况更嚴重，充電困難恐難以推動的士轉型。

李又說，司機必然希望充電愈快愈好，故不論的士或私家車最需要快充位，但觀乎數據，當局似僅為追KPI（關鍵績效指標）加裝充電器，「重量不重質」，4年只多500個快充，未能回應需求。 李建議當局與兩電加強溝通商討解決方案，否則快充不足不但沒法推動的士轉電動，更可能令整體電動車發展陷樽頸。

商會憂2027只能引千台 遠遜3000目標

本港2013年曾引入40多輛電動的士，最終失敗收場。香港的士小巴商總會主席周國強憶述，當年失敗主因比亞迪電動的士車款續航力差且充電位不足，新一代電動的士表現已大大改善，今次業界對車輛有信心，只憂充電位不足問題未解決。他說，以現時充電器增幅，最終2027年或只能吸引約1000輛電動的士，未能達3000輛目標，盼政府更積極增設快充位。