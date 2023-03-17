飛鵝山電塔冒火光 多區電燈閃動

本報就事件向中電查詢，中電發言人表示，昨天（16日）晚上約11時26分至今日（17日）凌晨約零時6分，中電位於慈雲山的40萬伏特高壓供電系統，曾經錄得數次電壓驟降，其間電力供應沒有中斷。中電指部分客戶有可能會遇到燈光轉暗或閃爍的情况，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電表示工程人員正了解事故原因，並就事故引起客戶不便致歉。。

中電稱電壓驟降 正了解原因

有慈正邨居民報案表示見到山腰及山邊有火光，亦有煙冒出；亦有市民報案表示聽到巨響及「閃了一下」。消防處昨晚11時半起至今日凌晨零時30分，接獲至少123宗困𨋢報告，遍及全港多區。本報昨凌晨致電中電緊急服務熱線，錄音表示中電的輸電系統早前短暫受電壓波動影響，已恢復正常，電壓波動可能啓動有關設備的保護系統，引致總掣跳掣。

居民聞3聲爆炸 「以為放煙花」

有網上片段顯示，昨晚飛鵝山有電塔突然閃出巨型火光。從富山邨向飛鵝山方向可見山上一度冒出火光，未幾一片漆黑。富山邨居民潘小姐向本報表示，昨晚11時半開始先後聽到3次巨大爆炸聲響，其後看到夜空突然一片紅光，有火花噴出，對面飛鵝山一處電塔疑似起火；約零時20分聽到消防車聲，約10分鐘後回復漆黑。她說「屋企盞燈閃過幾次，還以為燈壞了」，「我以為有人咁癲放煙花」。