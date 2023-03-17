葵芳閣疑兇潛日 港求助國際刑警 寄居「女友」家與死者相鄰 兩戶熟絡持後備門匙

爛賭曾偷家人錢被逐

據了解，男疑兇25歲，洋名Deran，因爛賭欠債，其父母一度為他還清款項，惟未幾有人在家中偷錢，父母2019年6月一怒之下將他逐出家門。據悉他之後在反修例運動相關的網上群組自稱「手足」，表示無家可歸、希望有心人收留，繼而認識了當時正在外國留學的蔡女，蔡女越洋託母親收留對方，蔡太答應，對街坊稱該男子是其姨甥。

本案死者、63歲女戶主梁雪卿周二下午約2時與同居男友飲茶後獨自返回葵芳閣寓所，其後失聯，至晚上7時許其男友回家，因無帶鎖匙，與管有單位後備門匙的鄰居蔡太一同開門始揭發兇案。消息稱，警方相信疑兇偷取死者託蔡太保管的後備鎖匙，入屋爆竊，惟遭女戶主梁雪卿撞破，遂用鐵筆向梁施襲，單位內價值10多萬元的金飾及鑽石失去影蹤。

有鄰居稱兩人非情侶

疑兇現「唯一唔喺度」

涉案單位昨日已解封，死者男友昨午在單位內收拾物品，其間對到訪的記者說「警告你唔好入嚟」，隨即關上大門。與死者居於同層的業主立案法團主席劉啟安向本報表示，約兩三年前看到男疑兇入住死者隔鄰、即蔡太的單位，任職社工的蔡太向街坊介紹該男子為「家姐個仔」，男子則稱蔡太為「姨姨」，指他並非蔡女的男友。他透露，案發後警方調查全層住戶，惟該男子未出現，「唯一一個唔喺度，大家都心中有數」，又提到案發當晚看到蔡太雙眼通紅，相信她深受打擊。

劉形容疑兇「高高瘦瘦」，平日有打招呼，感覺有禮，曾得悉他有意修讀護理系，也留意到其手臂有紋身。他指蔡太原與女兒同住，但蔡女赴外地留學多年，前年才回港，大半年前再離港到英國工作，一度只餘該男子與蔡太同住。

對外稱姨甥 街坊稱白淨斯文

至於有指疑兇曾欠債，劉啟安稱不清楚其財務情况，指該層以至整幢大廈不曾遭追債。對於有報道指疑犯在反修例示威活躍，曾與身穿裝備者回家及在大堂張貼文宣，劉認為非事實，又稱沒留意到此情况。

另一不願具名的同層鄰居則稱沒見過疑兇，也沒見過有人追債或張貼社運文宣。另一鄰居劉太就形容疑犯「白白淨淨，斯文靚仔，有禮貌，gay gay哋」，又指蔡太平時疼愛這名「姨甥」，否則不會讓他住進家裏。