官裁展二維碼屬募捐 社民連無牌籌款罪成

社民連主席陳寶瑩（67歲）、男義工何榮溢（54歲）和女成員唐婉清（74歲）各被控於2021年8月14日在旺角洗衣街之行人天橋上近弼街的公眾地方組織、參與或提供設備以進行籌款活動。陳及唐另各被控各被控一項相同控罪，涉及同年7月24日於上此址的另一活動。曹官昨裁定3人共同面對的3罪均罪脫，兩女被告面對的餘下兩罪則罪成。

指倘定義限現鈔違立法原意

辯方爭議活動不屬「籌款」，表示法律條文規管的是於公眾地方收集金錢，而「公眾地方」應為實際存在的空間，且大眾可隨時進入，被告僅以二維碼提供捐款資訊。曹官昨裁決時反駁，涉案地點毫無疑問是公眾地方，本案着眼點在於活動是否影響他人或公眾安寧，亦不應將收款方式局限於現鈔，否則有違立法原意，故線上收款亦算公眾籌款。

曹官續稱，7月的街站中擺放兩個易拉架，並寫上「捐款撐長毛」等字眼，再配上社民連PayMe編碼和官方網站等，明顯地有收集金錢的行為或籌款活動，而兩名被告分別持咪呼喊和派發傳單，參與其中。

對於辯方另稱無證據顯示各被告有收取金錢，裁判官認為途人與付款只是「一鍵之遙」（one click away），况且若憑此來決定入罪與否，是不切實際。至於餘下3罪所用的易拉架與7月的不同，橫額上有關捐款的字眼頗小，用意不明顯，裁判官亦不肯定箱子作籌款之用，裁定罪名不成立。

【案件編號：KCS 1423-27/22】