全球機場排名 港跌至33遜穗深

香港國際機場曾8次獲頒全球最佳機場，對上一次排第一已是2011年，今年排名33。翻查今年名單，有兩個大灣區城市的國際機場排名超越香港機場，包括深圳寶安機場及廣州白雲機場。其中深圳寶安機場由第57位大幅升至第31位；廣州白雲機場早於去年已超越香港兩位排第18，今年雖跌至第24名，仍較香港高。而最清潔機場排名方面，香港在全球排第6、亞洲區排第5，以上兩個機場則未入首10名。

今次為新加坡樟宜機場自2000年獎項設立以來第12次成為全球最佳機場，上一次排名第一為2020年。Skytrax表示，樟宜機場以往受新冠疫情重創，現時機場旅客人數已重返疫前八成水平，料明年前乘客量將完全回到疫前程度。而排名第二的哈馬德國際機場，去年及前年均為排名第一；排第三的羽田機場自2019年至去年連續4年排第二。