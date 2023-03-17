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排兩小時始知航班已飛 改票被索6000

【明報專訊】機場電腦登記系統昨早一度故障，離港大堂旅客大排長龍辦理登機手續，多名旅客錯過登機。受影響的周女士（圖）排隊兩個多小時，到櫃位才得知所乘航班已起飛，一度被要求付6000元改機票，與航空公司理論後才毋須補錢。另一旅客張太的班機則延誤，稱人龍在大堂天橋「打蛇餅」，至少400人輪候，「都有啲徬徨，驚上唔到機」，同行的張先生批評無職員主動交代事件原因及排隊安排，「咁大件事，都係要靠人（旅客）主動問」。

行李帶停止運作 靠地勤喊將飛乘客

周女士表示，一行3人昨早6時45分抵達機場，原定乘搭9時10分航班往韓國旅遊，但見現場大排長龍，「我哋完全唔知（情况），都係咁排」，「都混亂，有啲趕住上機就嗌佢哋上前，亂晒龍」，但大部分人也守秩序，未見鼓譟。她等了近兩小時，到櫃位才得知航班已起飛，需改至下午1時許的航班，幸無影響行程。她稱，3人事後被要求額外繳付6000元改機票，致電航空公司理論後，櫃位職員才稱毋須補錢。

張氏夫婦與手抱女兒昨早乘9時10分國泰航班往日本，前晚曾嘗試網上預辦登機不果，昨早約7時許抵機場，當時在離境大堂A至E段櫃位的旅客「排隊排到出走廊、天橋」，「唔知邊條打邊條（隊），都係漫無目的咁排」，亦一度「排錯隊」。張太留意到行李帶停止運作，其間只靠地勤在人龍呼喊，安排快將起飛航班旅客上前，她不禁徬徨，最終排約一個半小時至8時半到櫃位，張先生引述職員稱系統剛恢復，「聽到佢問password（密碼）係咩」，登機手續以電腦完成，需時與平日相若，航班則延誤約35分鐘。

夫婦批無廣播無職員交代

張先生事後才聽聞可改用自助登機櫃位，批評現場一直無廣播及機管局職員交代情况，只能待航空公司職員走近，「大家走埋去問，先知係電腦故障，（職員）又話（航班）多數delay（延遲）」。他說：「咁大件事，都係要靠人主動問，大家傳嚟傳去！」認為如凌晨5時許已發生事故，機管局至少應在網頁公布，旅客及早到機場準備。

相關字詞﹕機場混亂 機場

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