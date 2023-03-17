系統故障登機長龍 機局無通報乘客 總監稱信號不穩重啟 IT界質疑後備系統無作用

本報向運輸及物流局查詢會否就事故要求機管局提交詳細報告及如何跟進，局方回覆稱十分關注事故，留意到機管局已盡快處理，並盡量減低對旅客的不便。民航處稱有關情况沒影響飛機的安全運作。

運輸局：十分關注 機局已盡快處理

昨清晨起離港大堂A至E段櫃位登機服務受影響，行李帶停止運作，提着行李箱的乘客幾乎迫滿離境大堂，當中不乏外籍人士，其中A段國泰的乘客更排至B、C段。現場所見疏導乘客的人手不足，一度引起鼓譟，有職員僅不停「走來走去」；有旅客排隊個半小時以上始完成登機手續，亦有旅客錯過航班（見另稿）。昨離港公幹的本報記者在機場未見有公布，向地勤查詢才獲告知系統故障。

年度測試系統 測完後出事

機管局機場運行執行總監姚兆聰昨傍晚接受傳媒訪問時向受影響旅客致歉，稱會汲取教訓。他說，當局於檢查期間會主動關閉原先運行的網絡系統，並測試備用系統可否成功在原系統關機後「接力」。姚稱測試過程沒問題，但重啟交換器（switch）時發現電腦系統信號不穩定，為安全起見重啟系統，「呢啲網絡系統呢，有時好似塞塞地，其實你reboot（重新啟動）一次就冇嘢」，又說未有發現儀器故障。

機管局稱，昨早7時15分起進行系統的恢復，至9時15分恢復正常運作，其間5班離港航班延遲約30分鐘。不過，本報根據機管局網頁統計，昨早5時至9時15分期間，共21班航班在受影響的A至E段辦理登記手續，全為國泰或其聯營航班，當中12班啟航時間較原定延遲30分鐘以上，主要集中在8時半至9時10分。姚解釋，機管局只計及截至早上8時半前的延誤航班，其後延誤航班或涉不同因素，以及航空公司因應情况所做調動。

機管局稱已掌握異常原因 已訂方案

有報道稱機管局不容許航空公司向外公布事件，姚稱「絕對冇」，又說早上6時許已通知所有航空公司並啟動預案，將受影響航空公司櫃枱暫搬至另一邊。他又說，當局早上約7時找出事故原因，其後慢慢恢復系統，但7至8時為高峰期，故旅客需較長時間排隊，航空公司亦安排分批辦票。

機管局稱，有關系統與處理乘客資料無關，又說並非在系統於實際運行時出現問題，技術人員亦已掌握系統異常的原因，並已制定方案，未來一旦在測試期間再出現此情况時，可更有效處理問題。

方保僑批解釋「百搭」 促檢討指引

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，機場如同金管局等機構般重要，系統軟件及硬件應各設一套後備，出現事故時後備系統理應可頂替，今次事故卻無發揮作用，雖然機管局有安排緊急應變方案，但現場仍大排長龍、航班延誤。他形容「信號不穩」的解釋「百搭」，批評機管局解說不清，又認為局方應檢討工作人員是否按足指引處理事故。

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