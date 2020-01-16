大灣區GBA專題：內地會展業反彈急 兩月增7萬公司

穗規模領先 稱行業待改善

至於大灣區，根據廣州市統計，過去3年廣州合計舉辦展覽近1200場，超過1400萬人次參展觀展，去年廣州市的展會規模更首次躍居內地首位。隨着內地防疫政策調整，大灣區內的會展活動亦將密集舉行。中國會展經濟研究會副會長、廣東會展組展企業協會會長劉松萍預期，2023年大灣區會展業勢反彈，只要粵港澳三地聯動發展，疊加優勢，將助大灣區乃至內地的企業拓展全球市場。

中國國際貿易促進委員會廣州市委員會（簡稱廣州市貿促會）上月發布的《2020-2022廣州展覽業專題調研報告》，總結廣州展覽業過去3年困境以至疫後挑戰，稱行業仍面臨疫情影響、短期難以消除，亦有展覽業管理機制有待改善、配套服務有待升級、行業競爭力有待提升等問題。

針對上述問題，劉松萍建議要從推行會展標準、推進智慧會展、「做強」產業展會、強化產業功能4方面推動高質素發展，並提出行業協會應在政策制訂、產業對接、平台搭建、促進合作等方面發揮市場和政府之間的中間人作用。她認為，引入會展一定要結合廣州的城市及產業特色，「辦展目的是為城市、產業服務，在引入一些國外展會時要注重品牌化、標準化」。

深擬展覽增3.6倍 海內外招手

會展業同樣發達的深圳市，該市商務局預計今年深圳會展中心、深圳國際會展中心、坪山燕子湖國際會展中心三大專業展館的展覽數量將按年增加3.6倍，創歷史新高。深圳市商務局表示，促進產業與展會融合是深圳會展業重點方向之一，會持續擴大招攬海內外展會。