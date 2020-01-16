大灣區GBA專題：華南代表：貿發局人脈助港商串連灣區東盟

黃天偉認為，對比東盟，整體而言港商更易在大灣區拓展市場，「因為有國家政策的支持，加上熟悉的人文地理、一衣帶水，較易適應和協調」。此外，大灣區內地9市消費力強，內銷市場龐大，而且營商環境多元，網上辦政、移動支付方便，在科研成果轉化的創新生態方面也十分成熟，這些都是有利港商的條件。

專業服務有優勢 東盟渴求成商機

另一方面，黃天偉指出，東南亞近6年來增長速度飛快，尤其是越南、印尼、泰國已發展為成熟的商業生態圈。「東盟除了人口基數大，中產收入人士比例也高，同時主要消費群體為年輕人，願意嘗新和消費，因此東盟是港商除了內銷之外的一個貿易好選擇。此外，東盟近年對技術及專業服務的渴求也不斷增加，港商也可利用自身成熟技術和價格優勢，尋找當地更多商機。」

黃說：「換另一角度，東南亞企業要開拓中國市場，也會先透過大灣區再輻射到內地，港商也可以作為領航人從中找出機遇。」