初選提名表的聲明列明支持協調會議共識,包括「民主派35+公民投票計劃」及其目標。辯方質疑,文件中沒有註腳說明「民主派35+公民投票計劃」的意思,亦無一份初選文件以此命名。區諾軒承認「文件確無明確指涉」,據他理解是指各區的共同綱領。

辯方大律師黃廷光一度質疑,區諾軒並無出席九龍東第三次初選協調會議,區建議從WhatsApp群組對話查證。在區避席之下,法官陳慶偉要求辯方直接指出案情,「為何要轉彎抹角?(why are we beating the bush?)」後來辯方展示群組信息,區重申曾出席第三次會議,又指戴耀廷在會上提到否決預算案,與會者沒有回應。

(初選案)