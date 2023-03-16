倘財案包全民退保 區諾軒：陳志全或撐 稱陳「唔係好激進」 勤奮獲梁君彥肯定

區稱施德來「和理非」 官問聞「和勇不分」否

代表民協前主席施德來的大律師黃廷光盤問下，區諾軒表示認識施德來多年，兩人到過台灣出席會議，形容施是務實區議員，自前主席馮檢基離開民協後，施就是民協的「新生代」，主張「和理非」。此時，法官李運騰問區有否聽過「和理不分」，隨即更正為「和勇不分」；區答道，反修例運動參與者除了有和平遊行的「和理非」人士，亦有主張直接行動、不排斥使用暴力的「勇武」者，即暴動和擲汽油彈，而「和勇」兩派交替出現，是反修例運動持續的條件。

黃廷光問及民協口號「又傾又砌」，區諾軒稱是該黨路線，「傾」是指透過談判爭取權益，「砌」則指社會行動，區表示民協是甚有歷史的政黨，「即使講『砌』都好，都係一啲和平行動」。區又提到九東共同綱領並非「35+」正式文件，但和協調文件有一定相似性。

稱曾成功游說陳支持政府議案

區諾軒其後由代表人民力量前主席陳志全的大律師馬維騉盤問，區確認和陳志全同是立法會議員，兩人曾玩手機遊戲「Pokemon GO」，屬於朋友。陳志全和其他被告聞言發笑。區同意陳為人勤奮，受時任立法會主席梁君彥肯定及讚賞。區知悉陳當選議員後「出櫃」、公開同性戀身分，並形容陳的「核心政治信念」是推動同志平權，也爭取全民退保。區認同人民力量可歸類為進步民主派，但陳「唔係真係好激進」。

指九西新東各對否決財案「確有分歧」

在馬維騉盤問下，區表示自己支持推行全民退保的財案，認為當中亦可和政府討價還價。馬又問，若推行全民退保，陳會否支持財案？區舉例稱，他任職南區區議員時，曾游說當局將政府推行1億重點項目工程和興建黃竹坑游泳池優先擺上議程，而區則會說服民主派贊成並在財會不作冗長提問，最終區成功說服陳，議案獲通過。區稱，如陳認為利多於弊，有可能對財案投贊成票。

另外，區諾軒接受代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文盤問時重申，當時黃、林兩人所屬的九西和新東對運用否決權「確有分歧」、未有共識，他亦同意林卓廷不會全面否決議案。案件今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）