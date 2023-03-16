「急救非免責」 學護暴動罪囚42月

辯：戰亂顯人性光輝與醜惡

官反駁「暴動」非「戰亂」

辯方昨進一步求情稱，被告鍾泯浚（現年32歲）父母先後患心臟病和第三期肺癌而啟發被告成為醫護。辯方提到戰亂可同時帶出人性最光輝和醜惡的一面，法官即駁稱過往發生的社會事件為「暴動」，稱不上為「戰亂」，「戰亂係日治」。辯方重申被告已知錯，並引述其求情信說「樹欲靜而風不息，子欲養而親不在」，很大機會不能陪母親走最後一段路，盼將來重新出發，能有多一次機會守護生命。

陳官判刑時指出，案發時被告不可能不知道理大內的激烈情况，但他以急救名義進入，以為會因此得到執法機關的認同和放行，顯然墮入「騙局」，並斥被告自辯稱曾遭示威者脅逼。

陳官考慮辯方在審訊時同意不少案情，並相信被告在家人和師長支持下能痛定思痛，不會如此容易受人鼓動，決定判囚42個月；無牌管有無線電器罪判處罰款。

【案件編號：DCCC 190/21等】

（反修例風暴）