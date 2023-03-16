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退休警兒子投彈美心囚6年 反修例涉縱火最重判刑

【明報專訊】2020年七一，網民號召到港島區遊行抗議《港區國安法》實施，一名退休警的兒子在銅鑼灣向美心餅店投擲汽油彈。男生早前被裁定兩項縱火罪成，兩罪昨在區院被判監5年，為反修例案件與縱火有關的罪行中刑罰最重；連同罪成的盜竊及管有物品意圖損壞財產罪，共須服刑6年。法官謝沈智慧表示，本案加刑因素在於被告伙同他人犯案，報復政見不同的商店。

現年20歲被告黃梓峻為汽車維修學徒，其父親為退休警，母親是律師。他被控於2020年7月1日在銅鑼灣富明街及波斯富街交界，以及波斯富街的「美心西餅」外兩處地方用火損壞雜物。他另被控同日在時代廣場中庭管有3支汽油彈和1個打火機，及盜竊印有警察字樣的塑膠套。

法官判刑稱，涉案街道為全港其中一個人煙最稠密的商業區，案發時有記者等人在場，被告針對政見不同的商店報復，亦曾使用易燃劑，增加人命傷亡的風險。法官又指被告伙同其他人在短時間內接連犯案，更帶同汽油彈，顯示他早有預謀，這些均為加刑因素。至於盜竊罪，法官認為據當時的社會氣氛，警方資源已十分緊絀，有其嚴重之處，判監兩周。

官指無悔意 抑鬱非求情因素

對於被告患抑鬱症和過度活躍症，法官認為非求情因素，相反指他毫無悔意，在會見感化官時「謊話連篇」，並指出本案發生的時間、地點都不同，理應「全部分期執行」，但基於總量刑原則，下令部分分期執行。最終兩項縱火罪分別判監4年半和5年，連同盜竊罪同期執行。餘下管有物品意圖損壞財產則判囚4年3個月，其中12個月與3罪分期執行。

翻查資料，本案為反修例案件與縱火有關的罪行中刑罰最重。

【案件編號：DCCC 170/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 汽油彈 盜竊罪 縱火 美心西餅 七一回歸 反修例事件

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