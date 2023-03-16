港聞

港聞二

控：專訪設中文字幕擴受眾 鍾：新聞影像報道基本配置

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第41天審訊。控方針對專訪流亡海外羅冠聰和許智峯的文章提問，指立場刻意在訪問片段加入中文字幕，「做畀世界各地識中文但係唔識廣東話嘅人睇」，擴大觀眾群。前立場新聞總編輯鍾沛權稱，中文字幕「係香港新聞影像報道基本嘅配置嚟」，可協助讀者吸收內容；控方又質疑許智峯推動外國制裁，有害香港，「所以唔應被報道」，鍾亦不同意。

控方指「特登」配反修例畫面

鍾：當然「特登」呼應受訪者

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，針對立場專訪羅冠聰的文章及嵌入的訪問片段提問，指影片中「特登」加入反修例運動的片段「配合」羅言論，吸引觀眾支持，鍾沛權反駁，剪輯影片當然會「特登」加入合適的素材，呼應受訪者的發言，否認刻意鋪排吸引支持。

控方續指文中描述羅冠聰在外地推動國際制裁，明顯違法、干犯勾結外國勢力罪，即使沒有國安法，要求外國制裁亦影響國家安全和利益；鍾則表示在未有相關案例前他不能判斷。

控方又質疑，羅冠聰推動制裁的理念一直清晰，文章「冇必要」重提，質疑立場「畀多個平台佢講多次」；鍾認為專訪需交代羅在英國的活動，立體呈現人物面貌，「有冇必要係觀點與角度」。

文章曾提及羅冠聰在英國參與聲援12港人的集會，控方指12人多數棄保潛逃，在中國水域被截獲，理應在內地法庭處理，反問鍾沛權：「你對呢啲事實冇一個道德上面嘅審判？有啲事你唔使識法律（也可判斷）。」鍾重申爭議源於各人在內地一度失聯，致公眾質疑若他們非涉政治案，或有不同待遇，有機會遣返香港受審。

控方亦針對羅冠聰文章〈在亂世中堅強：低谷、幽暗與希冀〉，指羅描述示威者不顧前途、受牢獄之苦，美化違法行為，爭取讀者支持他在外游說工作，鍾相信文章表達羅對政治環境的判斷和感受。

被指為許智峯「賣廣告」

鍾：以此判斷所有報道皆宣傳

至於立場專訪許智峯，控方認為文章提及許打「國際戰線」屬違法，「係完全對香港有害，沒有利益，所以唔應該被報道」；鍾不同意，重申政治人物的主張不論影響正面與否，均關乎公眾利益，有需要報道。

控方又質疑，文中提到許智峯開設Patreon帳戶籌款，是幫他「賣廣告」；鍾不同意，強調任何新聞報道均提供資訊，讓讀者了解受訪者，以控方的判斷，所有媒體的報道皆是為新聞人物宣傳。審訊明續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 許智峯 羅冠聰 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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