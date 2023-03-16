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起薪加一成徵酒店人手 迪士尼招聘會未見人龍

【明報專訊】香港迪士尼繼上月初舉辦大型招聘會，吸引逾3000人應徵後，前日及昨日再於園內的探索家酒店舉辦招聘會，主要為園內3間酒店招聘約400名房務員、前台接待員及廚師等不同職位。不過，昨午1時許，招聘會只有數十人應徵，未見人龍。迪士尼度假區前線招聘經理林偉娟表示，大部分前線職位的起薪較疫情前提高了10%至15%，餐飲等個別職位更加逾兩成，以增強市場競爭力，認為目前求職反應理想。

外地客明顯增 入住率80％

隨訪港旅客續增，迪士尼度假區酒店營運高級經理陸志江表示，最近明顯有更多外地客到訪樂園和入住酒店，探索家酒店的入住率達80%。陸說，雖然目前人手足夠應付園內3間酒店的需求，但樂園今年內會推出多個新項目及活動，例如下半年會有新園區落成，故有需要增聘人手。陸又說，疫情下有不少酒店及旅遊業員工因前景不明朗而選擇離開，但樂園3間酒店的流失率低。

薪酬待遇方面，以餐廳服務員、房務員、前台接待員及初級廚師等熱門全職職位為例，月薪連津貼1.88萬至1.96萬元或以上；毋須相關工作經驗的初級職位全職員工則有1.5萬至2萬元。另外，兼職時薪為73至100元不等，以酒店餐廳服務員為例，時薪可達96元。林偉娟表示，下周三至四（22及23日）亦會在樂園招聘中心舉辦招聘會。

獲即場取錄為全職前台接待員的21歲盧小姐說，過往曾入住樂園酒店，感受到工作氣氛「像個大家庭」，自己亦經常到樂園遊玩，故決定應徵，又認為5天工作和其他待遇不錯。同樣應徵全職前台接待員的23歲梁先生說，去年曾於樂園營運部任兼職員工，認為同事友好，加上未接觸過酒店業，故想「回巢」。

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