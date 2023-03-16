港聞

港聞二

2月訪港客通關後首破百萬 回復疫前同期26% 內地客佔七成

【明報專訊】本港與外地及內地恢復通關後，據旅遊發展局數字（見表），本港上月訪港旅客初步數字首「破百萬」，達146萬人次，按月增1.9倍，但只及疫前2019年同期26%。旅議會主席徐王美倫昨回應稱有信心繼續增長，又料隨着生意恢復穩定，期待未來3個月業界人手明顯改善。另外，政府早前啟動「你好，香港！」大型宣傳活動向海外及內地旅客派發50萬張免費機票，其中4.7萬張由旅議會向旅行社分發。徐王美倫表示當中3萬張為入境機票，其餘1.7萬張對象為香港市民及大灣區居民，是出境機票，詳情今日交代。

146萬人次 按月增1.9倍

據旅發局數字，上月訪港旅客初步數字約146萬人次，當中內地旅客近111萬人次，佔入境人數逾七成半。2月入境總旅客較前一個月多1.9倍，較2019年12月，即爆疫前319萬人次相比，仍差五成半，若與2019年2月比較更相差74%。徐王美倫希望可盡快重返疫前的旅客人數，有信心繼續增長。她又表示，國家移民管理局昨起恢復港澳地區外國人組團入境廣東免簽，可為旅行社及旅客帶來便利，她期望稍後會有逾三成來港國際旅客，會以一程多站方式來港及到內地附近城市旅遊。

旅議會推「旅淘」

徐王美倫：冀助業界合作

旅遊業議會去年底推出「企業對企業」（B2B）網上旅遊資源平台「旅淘」，昨舉行啟動禮，旅遊業界或相關機構在登記後可於平台尋找合適商務伙伴、參與推廣、投放廣告及上載旅遊產品或服務。徐王美倫期望「旅淘」可促進業界合作，今年首季起已接觸200多個企業或機構，包括旅行社、境外旅遊局、餐飲機構等，近一半已登記為會員。她舉例，外國旅行社若有意來港組織與珠寶相關的會展團，可透過平台物色合適的旅行社合作。

高鐵方面，港鐵上周六（11日）起恢復往汕頭、潮汕等14個長途站的列車服務，港鐵總經理（市務及客戶體驗）梁靜雯昨在同一活動的研討會說，開通首日已有5個赴潮汕高鐵團出發，港鐵有銷售團隊為旅遊業界預留團隊票，並與內地部門建立渠道，助業界處理回程票務。梁又稱，高鐵車票改在「中國鐵路12306網站」發售，網頁運作及簡體字與港人使用習慣有別，已向內地部門反映，希望改善。

相關字詞﹕徐王美倫 高鐵 免費機票 你好，香港 旅遊發展局 旅淘 旅遊業議會

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