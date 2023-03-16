投保同種同齡貓狗 差價可超1.2萬元

【明報專訊】不少港人有養寵物，保險公司相應推出寵物保險產品，承保醫療或第三者責任開支。消委會透過模擬投保市面上23項寵物保險產品，發現即使是同一品種及歲數的貓狗，保費差異亦甚遠，差距最少約3500元（為5歲柴犬投保），最多逾1.2萬元（為8歲阿拉斯加雪橇犬投保），後者保費最低4798元，最高1.7萬元，相差逾2.6倍。
今次模擬投保中23項保險計劃涉7間不同公司，當中18個計劃的寵物最高投保年齡為8歲，餘下5個分別接受最高12歲和11歲的寵物投保，保費一般會隨年齡增加。大部分計劃可承保9歲後的申請，惟僅限續保。消委會提醒，狗平均壽命12至15年，貓更可達20年，有意投保者宜注意最高續保年齡。
兩成計劃不保手術住院
消委會發現，上述計劃一般只為貓狗投保，僅少數為部分合資格人士承保龜和鳥，至於兔子和倉鼠則未見有計劃承保。狗的受保品種亦有限制，部分危險或混種犬列明不受保或者徵收附加費用。保障項目定義亦不一，23項計劃中有5個（22%）的醫療保障範圍只涵蓋獸醫診症費及處方藥物等，手術相關或住院等費用則不在保障範圍，其保費亦相對便宜。
消委會提醒，購買寵物保險前應充分了解對相關保障的需要，保費非唯一考慮因素，如對保單內容有疑問，應先查詢保險公司，以免意外後不獲賠償。