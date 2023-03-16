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港聞二

9元原子筆壽命 勝86元品牌5倍

【明報專訊】消委會測試40款原子筆及啫喱筆，其中13款總評達4.5星或以上（最高5星），包括6款原子筆及7款啫喱筆，售價介乎8至43元。就各型號所寫文字的保存性方面，消委會測試發現，「ZEBRA」SARASA R啫喱筆樣本在試驗紙條上所寫線條和文字，經乙醇浸泡後會完全消失，經清水浸泡後亦明顯變色和變淡。消委會指出，若要書寫或簽署重要文件，建議使用耐化學品表現較理想的型號。

書寫性能方面，測試發現，一眾型號可書寫總長度懸殊，平均值低至388.3米，高見2323.7米，前者是售價86元的「uni」 JETSTREAM EDGE原子筆樣本，後者是售價9元的「Pentel」 e-ball原子筆樣本。積墨和透底測試方面，6款原子筆劃出的線條出現「墨屎」，紙背有透底墨漬；標榜考試專用及速乾的「晨光」啫喱筆，需最少12秒才徹底乾透，其供應商回覆消委會稱 ，該型號2020年起已停產，相信市面已無供應。

字迹耐化學品不易化

「啫喱勝原子」普遍

至於所寫文字的耐化學品表現，消委會將畫上線條和文字的試驗紙條，存放於指定環境及時間，再分別浸泡於50%乙醇溶液10分鐘後自然風乾，結果顯示，普遍原子筆樣本的耐乙醇浸泡能力評分較低，線條或文字顏色較常出現暈染、變淡甚至變色，但仍可閱讀；啫喱筆表現普遍較理想，但「ZEBRA」SARASA R樣本未能通過試驗，紙條的文字及線條經浸泡後完全消失。另外，紙條浸泡於蒸餾水1小時後風乾，全部型號通過試驗要求，線條和文字仍可閱讀。

（消委報告）

相關字詞﹕消委會 書寫 原子筆

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