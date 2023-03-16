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13款肉乾肉鬆含致癌物 美珍香牛肉乾超歐盟上限 林真香豬肉紙驗出禁用獸藥代謝物

【明報專訊】坊間有肉乾產品被發現含致癌風險。消委會測試市面30款肉乾、肉鬆和肉紙零食樣本的食用安全和營養價值，發現有13款、即逾43%樣本驗出或可致癌污染物「多環芳香烴（PAHs）」，含量最高的「美珍香」盒裝牛肉乾樣本，4種PAHs的總含量超出歐盟上限逾五成；「林真香」豬肉紙樣本驗出禁用獸藥呋喃唑酮（AOZ）的代謝物，含量為每公斤0.95微克。消委會總幹事黃鳳嫺指出，未有證據證明AOZ可致癌，但為保障身體安全，建議消費者避免食用相關產品，又或小心進食次數及分量。

消委會去年10至11月測試10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆和4款豬肉紙（脆豬肉乾）樣本，共9款豬肉乾和4款牛肉乾驗出PAHs，前者包括黑橋牌、快車肉乾、台畜、紹香園、冠華、 759阿信屋、味脯、珍殿、山手作樣本，後者分別為Field Trip、小牧味屋、華園、美珍香樣本。消委會發現，上述13款樣本中，12款的PAHs總含量介乎每公斤0.6至7.5微克，未有超出每公斤12微克的歐盟上限，美珍香除外。

該款美珍香盒裝牛肉乾樣本驗出PAHs總含量為每公斤18.2微克，超出歐盟上限五成，當中「苯並[a]芘」含量為每公斤1.9微克，接近歐盟相關上限（2微克）。消委會指出，「苯並[a]芘」已被國際癌症研究機構列為「令人類患癌」物質。

消委會表示，PAHs可在烹煮食物時產生，蛋白質、碳水化合物、脂肪等有機物質在高溫受熱下，會分解形成PAHs，烹煮溫度愈高，產生愈多。該會引述「聯合國糧食及農業組織/ 世界衛生組織食物添加劑聯合專家委員會」稱，經食物攝入的PAHs分量對健康影響不大，但今次研究涉及的PAHs均被評估為對實驗動物具基因毒性及致癌性，建議市民不宜常吃肉乾等燒烤肉類，食用前移除燒焦部分亦有減少攝入PAHs。

食安中心指林真香樣本合格

就林真香豬肉紙樣本驗出AOZ，消委會將個案轉介食安中心，食安中心跟進後發現產品檢測結果合格。黃鳳嫺解釋，兩次結果並無矛盾，不同批次或使用不同材料，若品質監控不一致，可能有不同測試結果。

30樣本全高糖 29高鈉

消委會另發現，全部樣本均達高糖水平，含量最高為梭坤敬豬肉紙樣本，成人食用一份（20克）相等於攝取約1.9粒方糖，為世衛建議攝取上限約19%。29款樣本全屬高鈉食品，含量最高為鉅記手信豬肉紙樣本，成年人食100克等於攝入1900毫克鈉，達世衛建議每日攝取上限95%。林真香豬肉紙樣本標籤每100克有8毫克鈉，惟測試發現鈉含量為1640毫克，相差204倍。

（消委報告）

相關字詞﹕黃鳳嫺 污染 消委會 健康

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