10款家用監控鏡頭 9存私隱風險 相連App儲存資料10款全無加密 消委倡安裝即改8位密碼

消委會委託獨立實驗室，測試10款售價介乎269至1888元的家居監控鏡頭的網絡安全表現，結果顯示只有最貴的品牌arlo符合歐洲網絡安全標準。現時用戶每次登入連接鏡頭時，都會先連接至生產商的伺服器；測試發現，品牌reolink樣本在登出帳戶或登入另一帳戶後，仍可看到已登出帳戶所連接鏡頭的實時影像，存在網絡安全漏洞。

1款登出後仍可看鏡頭直播

監控鏡頭用戶每次登入時均要使用「對話金鑰」，金鑰相當於一個臨時密碼，用於加密及解密傳送的資料，金鑰應在中斷連接後失效。消委會發現，BotsLab、SpotCam及reolink樣本在重新登入時，用於上一次連接的對話金鑰仍然有效，若黑客偷取舊對話金鑰，即可連接鏡頭偷窺室內影像。另外，有4款樣本未能防禦黑客的暴力攻擊（brute force attack），其中SpotCam樣本的應用程式登入帳戶時，無限制可登入次數，黑客可不斷重複嘗試「撞密碼」登入，竊取帳戶資料。

監控鏡頭會直接將所拍的實時影像，串流至流動裝置。測試亦發現5款樣本未有加密傳送資料，其中imou、TP-Link、 EZVIZ及D-Link樣本只採用安全較低的「即時傳輸協定（RTP）」，數據傳送時或會受黑客攻擊，輕易窺探影片內容；reolink樣本連接用家Wi-Fi無線網絡時，使用「超文本傳輸協定（HTTP）」傳送資料，未有加密，駭客可從普通文字檔找到路由器的帳戶資料。

5款存取權限過多 包括小米

測試結果亦顯示，全部10款樣本在應用程式內儲存資料時安全性均不足，無使用加密技術保護，只將電郵地址、帳戶名稱或密碼等資料儲存於普通文字檔。售價最低的「小米」樣本獲3.5星總評，位列第二，但它與其他4款產品均被消委會認為其手機應用程式存取過多權限，例如讀取裝置的行事曆、帳戶資料、用戶正使用的應用程式等，令手機資料有可能外泄。

消委籲不用時關鏡頭

消委會提醒，市民應為監控鏡頭設定有足夠強度的密碼，密碼不應少於8位，亦要善用防火牆及網絡監察等功能；不應以任何公用及不設管理權限的裝置登入帳戶，避免使用公共無線網絡Wi-Fi監控。該會又提醒，若監控鏡頭由專人上門安裝及設置，安裝後應立即更改密碼。被問到應否不使用有關鏡頭，消委會總幹事黃鳳嫺稱，市民想留意家中長者、小童或寵物，「睇唔到嘅時候自己個心唔安樂」，故不能建議不使用，但建議不使用時應關上鏡頭，否則會提高私隱風險。

明報記者

（消委報告）