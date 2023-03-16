新巴意外同行之冠 立會文件解釋：港島交通繁忙

運輸署：港島意外宗數最低

立法會文件報告各大巴士營辦商於2020、2021及2022年的服務表現，以事故率計，新巴及城巴專營權一（市區及過海線）的事故率連續3年高於同業，當中以新巴更常發生事故，全行按年平均每百萬行車公里有2.6、2.87及2.46宗事故；新巴則有4.74、6.37 及 5.81宗；而城巴為3.44、4.49及4.07宗。

立法會文件表示，新巴及城巴事故率較高因其主要營運範圍在港島，區內交通較繁忙，行人和路旁活動較頻繁。不過，本報翻查運輸署年報，截至2021年的10年間，港島區的交通意外宗數為全港最低，每年平均約2800宗；九龍約5150宗；新界最多，約8120多宗。

新巴九巴脫班率高於同行平均

文件稱因疫情及車長不足

脫班方面，以新巴及九巴表現較差，過去3年兩營辦商脫班率均高於全行平均值，全行平均脫班率按年為6.3%、2.8%及2.4%；九巴則為6.9%、3.2%及2.5%；新巴為6.7%、2.9%及3.0%。整體以九巴較差，2020年及2021年脫班率均為全行最高。對於脫班原因，立法會文件解釋因新冠疫情及車長不足。