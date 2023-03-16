新巴意外同行之冠 立會文件解釋：港島交通繁忙

【明報專訊】服務質量為政府評估巴士加價申請時的考慮因素之一，據政府前日向立法會提交的文件，整體而言以申請劃一加兩元的新巴表現最差，過去連續3年無論事故率或脫班率均高於行業平均值，新巴事故率更是每年均屬同業中最高。脫班率方面，整體以九巴常脫班，除與新巴一樣連續3年高於行業平均值外，九巴於2020年及2021年連續兩年脫班率全行最高，分別達6.9%及3.2%。
運輸署：港島意外宗數最低
立法會文件報告各大巴士營辦商於2020、2021及2022年的服務表現，以事故率計，新巴及城巴專營權一（市區及過海線）的事故率連續3年高於同業，當中以新巴更常發生事故，全行按年平均每百萬行車公里有2.6、2.87及2.46宗事故；新巴則有4.74、6.37 及 5.81宗；而城巴為3.44、4.49及4.07宗。
立法會文件表示，新巴及城巴事故率較高因其主要營運範圍在港島，區內交通較繁忙，行人和路旁活動較頻繁。不過，本報翻查運輸署年報，截至2021年的10年間，港島區的交通意外宗數為全港最低，每年平均約2800宗；九龍約5150宗；新界最多，約8120多宗。
新巴九巴脫班率高於同行平均
文件稱因疫情及車長不足
脫班方面，以新巴及九巴表現較差，過去3年兩營辦商脫班率均高於全行平均值，全行平均脫班率按年為6.3%、2.8%及2.4%；九巴則為6.9%、3.2%及2.5%；新巴為6.7%、2.9%及3.0%。整體以九巴較差，2020年及2021年脫班率均為全行最高。對於脫班原因，立法會文件解釋因新冠疫情及車長不足。