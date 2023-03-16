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政府稱審慎處理巴士加價：加幅過高會拒絕

【明報專訊】本港5間巴士營辦商申請加價，政府昨發新聞稿重申審慎處理，強調如加幅過高會建議調低甚至拒絕，形容會「做好把關」。政府前日向立法會提交文件亦見相關說法，惟本報翻查歷年文件，政府多只稱參考不同因素，並考慮立法會及交通諮詢委員會意見。有立法會議員形容，今次政府多次表態屬「少見」，估計要「試水溫」，藉輿論向巴士公司施壓。有議員批評巴士公司「叫價高」政府有份促成，因現時方程式計算結果僅為考慮因素之一，最終加幅仍由行會決定，建議改讓巴士參考港鐵每年按方程式檢討票價。

審批看成本、服務、方程式等

議員斥巴士叫價高政府促成

按最新立法會文件，現時政府評估巴士加價申請時會全盤考慮所有因素，包括自上次調整票價以來的營運成本及收益變動、未來成本、收益及回報預測、巴士公司回報率、市民接受程度及負擔能力、服務質量，以及和港鐵一樣的方程式運算結果。翻查歷年立法會討論巴士加價文件，政府同樣聲稱考慮上述因素處理申請，但未見如今次先後在文件及發稿重申有權拒絕及調低加幅。

翻查資料，政府曾運用權力調低申請加幅，2008年九巴及城巴（專營權一）獲批加幅較申請低至少一半，2014年九巴申請加4.3%，最終獲批3.9%。2021年屬少見例子，當年九巴及新城巴申請加幅全部獲批，龍運申加8.5%被否決。

議員倡僅按方程式定加幅

對於政府先後兩次表態，實政圓桌田北辰形容屬少見，估計要「試水溫」，測試公眾反應。他認為，現時巴士加價由行會把關，行會亦有政治壓力，因「唔想年年審批年年加」，故不時拖慢審批，結果巴士公司每次「追落後」大幅加價，不但觀感差，對市民亦不利。

田建議改善機制參考港鐵做法，每年以特定方程式為巴士加價唯一依據，如僅按通脹加價。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕昨在港台《千禧年代》亦認同應探討設方程式，每年按客觀標準調整票價。

如僅按方程式實施加幅，文件顯示九巴、城巴及新巴市區線、嶼巴均只可加2.31%；城巴機場線可加49.36%，與提出的50%相近；龍運可加36.69%，但今次只提加8.5%。

工聯會鄧家彪表示，城巴機場線雖從1997年起沒加價，但其間開辦的新路線並非以1997年情况定價，故不同意日後僅按方程式加價，否則新開路線可一併「追落後」，加幅不公平。

鄧又認為可否加價最重要視乎有否虧蝕，保留行會把關可確保盈利為考慮因素，反指港鐵僅按方程式為人詬病，故才被要求檢討。

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