六旬婦撞破爆竊 遭鐵筆打頭致死 警悉疑兇身分 熟人持匙入屋犯案

賊人未能撬開夾萬

失值10萬元金飾鑽石

新界南刑事總部（行動）警司陳志昌昨凌晨交代案情，稱警方到場時63歲女戶主梁雪卿已無知覺、頭部有多處傷痕，屋內有一支不屬於單位的鐵筆，鐵筆染有血迹。單位有明顯搜掠痕迹，一個夾萬被拖出客廳，曾被人企圖用工具撬開，但未能成功，另發現死者部分個人財物遺失。據悉失物為價值10多萬的金飾及鑽石，而夾萬內有何物品只有死者知悉，據同住男友稱相信包括珠寶首飾及公司文件。

鄰居管有單位備匙

警方經調查及翻查閉路電視片段，指死者前日下午約2時與同居男友飲茶後獨自返家，男友及後無法聯絡死者，直至晚上7時許，男友回家，因無帶鎖匙，與管有單位後備門匙的鄰居一同開門，揭發事件報警。警方懷疑死者撞破賊人在單位爆竊，遭對方以鐵筆攻擊頭部殺害，賊人其後逃離現場，目前已掌握疑兇身分，相信與女事主認識，正追緝一名涉案男子。至於兩人關係、疑犯如何進入單位等，陳稱警方尚在調查，不便透露。據了解，疑犯以該戶鎖匙進入單位。

昨凌晨2時許，仵工將女事主遺體舁送殮房。探員通宵蒐證，昨早帶走多袋證物，包括一支疑為兇器的染血鐵筆，案發單位樓層至昨傍晚有警員把守。

葵芳閣分為3座，1及2座正進行維修工程，外牆搭有棚架，涉案的3座則已完成工程。 3座大廈停車場共通，但住戶無論經正門或停車場出入均須按密碼，保安嚴密。業主立案法團委員傍晚在大廈門口拜祭，眾人先後上香。

死者法團司庫 主席讚盡責

大廈業主立案法團主席劉啟安表示，死者為法團司庫，工程開支存在銀行帳戶，沒持有法團現金。他稱與死者認識10多年，形容她為人樂觀開朗，做事細心盡責，不會有私心。劉與死者居於同層，稱鄰里間不時一同吃飯，早前還聽聞她有意裝潢家居，對死者離世難以接受，「朝見口晚見面，突然發生咁嘅事」。他說，死者與另一半搬入葵芳閣十數年，兩人關係良好，結伴出入，知道兩人開設運輸公司，有機會在家工作，未聽聞她過往與人有金錢糾紛或過節。

劉表示，葵芳閣過往治安好，前晚回家時見到大批警員，以為有人暈到，沒料到是兇殺案。他批評兇徒行為令人齒冷，如熟人所為，相信防不勝防，但亦會審視大廈保安。他稱閉路電視片段已交予警方，期望可及早破案，免街坊以訛傳訛及過分揣測。有街坊稱死者好人，與男友經營貨櫃生意，但平日算低調，街坊不知其財務情况。

翻查資料，死者為俊裕運輸公司董事及股東，該公司以葵芳閣涉案單位為辦事處地址。公司另一名董事及股東為死者胞姐，她稱間中與死者有飲茶吃飯，但不清楚事件，無可奉告。

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