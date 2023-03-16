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2023年3月16日星期四
港聞二
六旬婦撞破爆竊 遭鐵筆打頭致死 警悉疑兇身分 熟人持匙入屋犯案
政府稱審慎處理巴士加價：加幅過高會拒絕
新巴意外同行之冠 立會文件解釋：港島交通繁忙
10款家用監控鏡頭 9存私隱風險 相連App儲存資料10款全無加密 消委倡安裝即改8位密碼
13款肉乾肉鬆含致癌物 美珍香牛肉乾超歐盟上限 林真香豬肉紙驗出禁用獸藥代謝物
9元原子筆壽命 勝86元品牌5倍
投保同種同齡貓狗 差價可超1.2萬元
粉嶺工廈檢1.4億元可卡因 四旬漢被捕
2月訪港客通關後首破百萬 回復疫前同期26% 內地客佔七成
起薪加一成徵酒店人手 迪士尼招聘會未見人龍
控：專訪設中文字幕擴受眾 鍾：新聞影像報道基本配置
退休警兒子投彈美心囚6年 反修例涉縱火最重判刑
「急救非免責」 學護暴動罪囚42月
國家科技部特區簽安排 港加快建國際創科中心
限外狀接國安案 律師會質疑甄別又審批 程序重複
長年高血壓 自行配藥 中年漢騎單車暈倒不治
倘財案包全民退保 區諾軒：陳志全或撐 稱陳「唔係好激進」 勤奮獲梁君彥肯定
初選工作後「離開政壇」 區稱唔想攬炒發生
《職業介紹守則》檢討 倡訂明不應誘外傭「跳工」
遏炒場 研預約須聲明 用家質疑成效 推高炒價
電費爭執捅死弟 六旬漢稱自衛 控方：驗屍顯示36刀傷5致命
積金易延期交付 勞福局稱無礙取消對冲
大灣區GBA專題：觀瀾湖全新設施 迎疫後文旅復興
大灣區GBA專題：感激政府支援 和員工共渡時艱
大灣區GBA專題：廣東文旅十四五規劃 謀建旅遊強省
疑金錢糾紛 水警涉毁店舖閉路電視
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【Emily】立會用新咪首日「疊聲」 秘書處：電視機故障干擾
【Emily】港大111周年 師生校友千人同慶
【Emily】「流行文化節」頭炮伊館音樂會 年輕歌手演繹舊金曲
【Emily】卸任中大校董 梁定邦：珍惜通識教育
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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