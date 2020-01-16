大灣區GBA專題：感激政府支援 和員工共渡時艱

【明報專訊】疫情期間文旅行業受到很大衝擊，觀瀾湖集團主席兼行政總裁朱鼎健直言，觀瀾湖度假區也不例外。他們除了繼續發展新項目，疫情3年，集團最大限度和員工共渡時艱。朱鼎健說：「一個員工代表一個家庭，影響牽連很廣，所以觀瀾湖集團體恤員工，即使業務受到很大限制，也千方百計保全員工的收入和生活」。他感慨，之所以能這樣做，也是受惠於深圳政府在疫情期間一系列減稅降費措施，「有這些措施支援社會大眾和企業，才能令我們能一起共渡時艱。」
吸納了50名港青員工 貢獻新視角
觀瀾湖亦一直鼓勵香港青年主動融入國家發展大局，2021年參與了香港政府的大灣區青年就業計劃。朱鼎健表示是一次非常有意義的嘗試，吸納了50名香港青年來工作，還利用業餘時間安排他們參觀深圳改革開放展覽和深港兩地文化歷史展覽，增進他們對國家歷史和內地發展現狀的了解。
朱鼎健指出，實習期間，他們兩文三語和善於捕捉行業前沿熱點的優勢發揮很好，貢獻了很多新視角。對於港府決定計劃恒常化，朱鼎健稱會密切關注，結合企業的各項業態發展來決定如何參與，讓更多港青把握大灣區的發展機會，得到更大收穫。
隨着兩地通關，觀瀾湖還將持續發揮「超級聯絡人」作用，為兩地青年交流搭建平台，不斷推介內地發展機會，吸引更多的有志香港青年前往大灣區、海南自貿港追逐夢想。