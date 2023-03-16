積金易延期交付 勞福局稱無礙取消對冲

2025年全面運作目標不變

勞聯立法會議員周小松昨日在立法會提出質詢，關注積金易平台延誤情况。孫玉菡表示，根據積金易平台承辦商的評估，交付平台時間很有可能會較合約要求延遲8個月，惟最終目標仍是按原定時間表，即2025年內完成所有強積金計劃過渡安排，讓平台同年全面運作。周小松提及政府曾稱若積金易平台構建出現阻滯，會準備簡單的後備方案處理取消對冲安排，問政府會否盡快訂定取消對冲日期及公布後備方案詳情。孫玉菡稱政府已承諾不遲於2025年取消對冲，會適時公布實施日期，重申會透過附屬法例訂定取消對冲將於2025年生效。

孫玉菡表示，計劃今年中向立法會申請撥款，開發政府資助計劃電腦資訊系統，另透露已委聘顧問，研究專項儲蓄戶口計劃，待敲定未來路向後會諮詢持份者。

工聯會議員吳秋北認為沒理由將取消對冲和積金易平台「綁埋一齊」，並問政府會否向平台承辦商追討延誤罰款。財庫局副局長陳浩濂表示，積金局和平台公司已要求承辦商設補救方案，包括要求增聘人手。他說根據條例，如出現延誤，可要求承辦商賠償，重申仍希望平台可於2025年順利運作。