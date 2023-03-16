電費爭執捅死弟 六旬漢稱自衛 控方：驗屍顯示36刀傷5致命

事主妻遷出 攤分費用起分歧

被告卜水強（現年65歲）被控於2019年9月25日，在香港謀殺事主卜偉根（死時60歲）。

控方開案陳辭指被告與事主同住於其母親位於旺角的住宅，兩人各佔用一間睡房，母親則睡於客廳。2019年3月，被告的妻子從內地移居香港，事主的妻子遷到兒子家居住，偶然才回來與事主同睡，被告與事主開始為攤分水電費問題而起爭執。

2019年9月24日，事主留下一張收費1414元的電費單在家，及後被告將720元放在帳單上，但該疊現鈔一直原封不動，帳單則被人拿走。當晚約10時半，被告與妻子外出聚會後回家，獲母親告知不久前家中停電，事主維修後恢復大部分供電，但被告睡房依然停電。

現場檢兩刀 被告下巴手指割傷

被告自行試開電箱電掣，但未能成功恢復供電，於是找事主理論，認為對方作祟。二人口角後動武，及後入事主睡房內打鬥。被告妻子及母親聽到房內打鬥聲後報警，未幾被告離開房間，清洗雙手及刀具。警方到場後，在事主身旁發現第二把刀，死者半小時內送院後證實死亡。

被告的下巴及左手3隻手指有割傷。他被捕後，於錄影會面稱因為事主用刀傷他，故自衛下才用刀刺對方。驗屍報告顯示，事主的頸、胸及腹部有多處刀傷，傷及多個器官，造成事主死於出血及呼吸系統失調。

【案件編號：HCCC 118/21】