港聞

港聞二

電費爭執捅死弟 六旬漢稱自衛 控方：驗屍顯示36刀傷5致命

【明報專訊】年介六旬的兩兄弟疑因攤分水電費而起爭拗，兄長涉用生果刀桶死胞弟，被控謀殺不認罪，昨日在高院受審。控方開案陳辭提及，被告與事主入房關門毆鬥，3分鐘後被告持染血的刀步出房間，向在門外的妻子稱是事主先用刀傷他，故他用刀刺他的背，被捕後於錄影會面稱自衛。當時事主倒在血泊中，其後驗屍報告顯示，事主身上至少有36道刀傷，其中5道可以是致命傷。

事主妻遷出 攤分費用起分歧

被告卜水強（現年65歲）被控於2019年9月25日，在香港謀殺事主卜偉根（死時60歲）。

控方開案陳辭指被告與事主同住於其母親位於旺角的住宅，兩人各佔用一間睡房，母親則睡於客廳。2019年3月，被告的妻子從內地移居香港，事主的妻子遷到兒子家居住，偶然才回來與事主同睡，被告與事主開始為攤分水電費問題而起爭執。

2019年9月24日，事主留下一張收費1414元的電費單在家，及後被告將720元放在帳單上，但該疊現鈔一直原封不動，帳單則被人拿走。當晚約10時半，被告與妻子外出聚會後回家，獲母親告知不久前家中停電，事主維修後恢復大部分供電，但被告睡房依然停電。

現場檢兩刀 被告下巴手指割傷

被告自行試開電箱電掣，但未能成功恢復供電，於是找事主理論，認為對方作祟。二人口角後動武，及後入事主睡房內打鬥。被告妻子及母親聽到房內打鬥聲後報警，未幾被告離開房間，清洗雙手及刀具。警方到場後，在事主身旁發現第二把刀，死者半小時內送院後證實死亡。

被告的下巴及左手3隻手指有割傷。他被捕後，於錄影會面稱因為事主用刀傷他，故自衛下才用刀刺對方。驗屍報告顯示，事主的頸、胸及腹部有多處刀傷，傷及多個器官，造成事主死於出血及呼吸系統失調。

【案件編號：HCCC 118/21】

相關字詞﹕高等法院 兄長 電費 謀殺

上 / 下一篇新聞

六旬婦撞破爆竊 遭鐵筆打頭致死 警悉疑兇身分 熟人持匙入屋犯案
六旬婦撞破爆竊 遭鐵筆打頭致死 警悉疑兇身分 熟人持匙入屋犯案
政府稱審慎處理巴士加價：加幅過高會拒絕
政府稱審慎處理巴士加價：加幅過高會拒絕
新巴意外同行之冠 立會文件解釋：港島交通繁忙
新巴意外同行之冠 立會文件解釋：港島交通繁忙
10款家用監控鏡頭 9存私隱風險 相連App儲存資料10款全無加密 消委倡安裝即改8位密碼
10款家用監控鏡頭 9存私隱風險 相連App儲存資料10款全無加密 消委倡安裝即改8位密碼
13款肉乾肉鬆含致癌物 美珍香牛肉乾超歐盟上限 林真香豬肉紙驗出禁用獸藥代謝物
13款肉乾肉鬆含致癌物 美珍香牛肉乾超歐盟上限 林真香豬肉紙驗出禁用獸藥代謝物
9元原子筆壽命 勝86元品牌5倍
9元原子筆壽命 勝86元品牌5倍
投保同種同齡貓狗 差價可超1.2萬元
投保同種同齡貓狗 差價可超1.2萬元
粉嶺工廈檢1.4億元可卡因 四旬漢被捕
粉嶺工廈檢1.4億元可卡因 四旬漢被捕
2月訪港客通關後首破百萬 回復疫前同期26% 內地客佔七成
2月訪港客通關後首破百萬 回復疫前同期26% 內地客佔七成
起薪加一成徵酒店人手 迪士尼招聘會未見人龍
起薪加一成徵酒店人手 迪士尼招聘會未見人龍
控：專訪設中文字幕擴受眾 鍾：新聞影像報道基本配置
控：專訪設中文字幕擴受眾 鍾：新聞影像報道基本配置
退休警兒子投彈美心囚6年 反修例涉縱火最重判刑
退休警兒子投彈美心囚6年 反修例涉縱火最重判刑
「急救非免責」 學護暴動罪囚42月
「急救非免責」 學護暴動罪囚42月
國家科技部特區簽安排 港加快建國際創科中心
國家科技部特區簽安排 港加快建國際創科中心
限外狀接國安案 律師會質疑甄別又審批 程序重複
限外狀接國安案 律師會質疑甄別又審批 程序重複
長年高血壓 自行配藥 中年漢騎單車暈倒不治
長年高血壓 自行配藥 中年漢騎單車暈倒不治
倘財案包全民退保 區諾軒：陳志全或撐 稱陳「唔係好激進」 勤奮獲梁君彥肯定
倘財案包全民退保 區諾軒：陳志全或撐 稱陳「唔係好激進」 勤奮獲梁君彥肯定
初選工作後「離開政壇」 區稱唔想攬炒發生
初選工作後「離開政壇」 區稱唔想攬炒發生
《職業介紹守則》檢討 倡訂明不應誘外傭「跳工」
《職業介紹守則》檢討 倡訂明不應誘外傭「跳工」
遏炒場 研預約須聲明 用家質疑成效 推高炒價
遏炒場 研預約須聲明 用家質疑成效 推高炒價
積金易延期交付 勞福局稱無礙取消對冲
積金易延期交付 勞福局稱無礙取消對冲
大灣區GBA專題：觀瀾湖全新設施 迎疫後文旅復興
大灣區GBA專題：觀瀾湖全新設施 迎疫後文旅復興
大灣區GBA專題：感激政府支援 和員工共渡時艱
大灣區GBA專題：感激政府支援 和員工共渡時艱
大灣區GBA專題：廣東文旅十四五規劃 謀建旅遊強省
大灣區GBA專題：廣東文旅十四五規劃 謀建旅遊強省
疑金錢糾紛 水警涉毁店舖閉路電視
疑金錢糾紛 水警涉毁店舖閉路電視
中一女生麗晶商場天台墮下亡
中一女生麗晶商場天台墮下亡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「絵麗奈」進軍日本 假新聞稿賀港產AV女優 政府報警
【Emily】「絵麗奈」進軍日本 假新聞稿賀港產AV女優 政府報警
【Emily】冰球領隊致歉 「與球員一向尊重國家」
【Emily】冰球領隊致歉 「與球員一向尊重國家」
【Emily】立會用新咪首日「疊聲」 秘書處：電視機故障干擾
【Emily】立會用新咪首日「疊聲」 秘書處：電視機故障干擾
【Emily】港大111周年 師生校友千人同慶
【Emily】港大111周年 師生校友千人同慶
【Emily】「流行文化節」頭炮伊館音樂會 年輕歌手演繹舊金曲
【Emily】「流行文化節」頭炮伊館音樂會 年輕歌手演繹舊金曲
【Emily】卸任中大校董 梁定邦：珍惜通識教育
【Emily】卸任中大校董 梁定邦：珍惜通識教育