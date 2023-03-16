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長年高血壓 自行配藥 中年漢騎單車暈倒不治

【明報專訊】一名患有高血壓的53歲男髮型師，昨（15日）偕友人在大帽山騎越野單車，途中突身體不適，由越野單車倒下暈倒不省人事，送院後不治。據了解，死者有5年高血壓病歷，平時自行於藥房配藥。急症科專科醫生稱，高血壓病人適量運動並無問題，但要注意定時覆診，不應自行配藥。

慣偕友騎車 昨出事

昨早11時許，事主與朋友一行3人於荃錦公路出發，計劃踩越野單車到八鄉河背。據悉平時死者每逢周三都會到大帽山甲龍林徑與友人踩越野單車，事主昨騎行百多米後突感身體不適，喘氣倒地，沒有反應。同行朋友及路過行山客為他人工呼吸及心外壓。事主其後由政府飛行服務隊直升機救起，送律敦治醫院，其後證實不治。據悉死者家住屯門青磚圍村屋，鄰居稱死者已婚，子女已長大成人。

急症科專科醫生蕭粵中表示，高血壓病人應保持適量運動，踩單車並無問題。病人平時應控制生活及飲食習慣，有需要應配合藥物輔助。蕭建議病人定時覆診，自行配藥並不理想，因隨年齡增長、身體情况轉變，醫生或會安排調整劑量或轉藥。

醫生指高血壓騎車無妨

籲定時覆診 勿自行配藥

蕭稱，運動期間如身體不適，例如異常氣喘、作悶、頭暈等，便應立刻停止運動。若過一段時間仍未回復正常，應盡快求診。

香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德表示，高血壓病人需適量運動，恆常運動可以令上壓下降8至10度，有助控制病情。踩單車速度、路段坡度對運動强度有影響，難以一概而論，通常建議高血壓病人中等强度運動，避免强度過高，以免誘發身體不適。

雷續稱，事主尚算年輕，推論事主可能有其他心臟隱疾，或受天氣、溫度、路段困難程度影響情况。另外，若心臟驟停，及早使用自動體外心臟去顫器急救可增加存活率。

相關字詞﹕高血壓 越野單車

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