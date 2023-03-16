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國家科技部特區簽安排 港加快建國際創科中心

【明報專訊】國家科技部與特區政府昨早在北京簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》（下稱《安排》），有效期至2027年6月30日，即本屆政府完結時。根據《安排》內容有6個合作重點，包括深化科研合作、推動創新資源共享、助力科研成果轉化、促進人員交流、發揮香港國際化優勢及強化統籌協調。

盧寵茂：研恒常器官移植協作

昨日到北京的醫衛局長盧寵茂、衛生署長林文健、醫管局主席范鴻齡等亦拜訪部委，介紹本港抗疫及最新醫療政策。盧寵茂到訪中國器官移植發展基金會，表示醫衛局希望與內地探討建立恆常器官移植協作機制。

科技部副部長張廣軍及本港‍‍創新科技及工業局長孫東共同簽署《安排》，科技部長王志剛及特首李家超見證簽署儀式，雙方同意將《安排》作為共同推動創新科技合作、支持香港建設國際創新科技中心的指南。

支持港承擔更多國家科研項目

王志剛介紹後續工作安排，稱‍一是做好內地與香港科技創新合作頂層設計和戰略安排，‍‍瞄準國家創新發展戰略需求，‍‍支持香港更好融入國家創新體系；‍二是支持香港科研人員‍‍承擔更多國家重大科研項目，深度參與國際大學計劃和大型科學工程，‍‍參與實施一帶一路科技創新行動計劃；‍‍三是支持香港發揮超級聯絡人作用，搭建國際‍‍高端科技交流平台，積極匯聚海內外優秀科技人才。‍

李家超則介紹本港科創，當中着重介紹港深創科園新進展，表示‍‍‍將與廣東省優勢互補，打造大灣區創新高地。他稱簽署安排是進一步推動香港建設國際創新科技中心的‍‍重要一步。

其後李家超拜訪文化和旅遊部長胡和平，李表示，特區政府已就發展中外文化藝術交流中心的定位訂下具體策略。李昨午分別與海關總署長俞建華及商務部長王文濤會面，李拜訪商務部時稱，本港會繼續配合商務部推動內地港澳共建三地單一自貿區，提升內地與香港貿易投資自由和便利的水平。

李家超表示，特區政府將積極響應和配合商務部促進消費及引進投資的目標，期待11月率團到上海出席第六屆中國國際進口博覽會。李家超與盧寵茂會於周六返港。

相關字詞﹕盧寵茂 創科 李家超

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