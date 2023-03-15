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警涉酒吧打人 事主：助傷者遭被告連摑

【明報專訊】48歲警員去年8月休班期間涉於旺角一酒吧襲擊一名女子，現已停職，昨在九龍城裁判法院否認一項普通襲擊罪。事主供稱，她與被告當日在酒吧初識，她幫助一名在酒吧倒地受傷的女子後，被告突然罵她「有無搞錯，幫人都唔幫我」，連摑事主臉頰。

指警稱「有無搞錯 幫人唔幫我」

被告馮漢邦（48歲，圖），報稱公務員。他被控於2022年8月6日在旺角新城23樓Lab Bar襲擊魏可盈。

魏可盈供稱，她與上址酒吧的女東主是朋友。案發前，她到酒吧找東主喝酒閒聊，其間認識了鄰座的被告，兩人談天及曾用手機合照。魏稱當時她喝白蘭地、被告喝啤酒，被告曾問她可否一嘗白蘭地；魏答允後，被告自行斟酒喝。

問被告傷勢 稱反遭撞罵

魏可盈續稱，她如廁後回座，發現一名倒地女子臉帶傷痕，遂扶起女子；當時女子情緒激動，用粗口罵魏後方的人，而被告正處魏背後。魏又稱，女子離開後，她留意到被告眼角有傷，遂問對方需否消毒，惟被告反罵她及「哄過嚟」令她嘴角受傷，她推開被告後遭掌摑；及後被告友人將他拉走。

辯方盤問時稱，魏當晚亦喝醉及情緒激動，被告從未襲擊她，以及她曾向被告透露其男友都是警員；魏否認，稱自己已婚。因控方未能聯絡酒吧員工出庭作證，裁判官將案件押後至4月12日再訊，以待控方或警方聯絡該證人。

【案件編號：KCCC 2470/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 普通襲擊 酒吧 休班警

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