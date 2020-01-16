獨留孫女車上墮地亡 外公聞緩刑哭聲未止 求情稱「完全接受唔到」自己 5歲童父母：無怪責

患PTSD 承諾竭力保護餘下兩孫

辯方呈上事主父母等撰寫的求情信，稱他們無怪責被告梁日華（57歲），冀法庭輕判，讓他重新振作。辯方又稱，被告與事主相處融洽且關係密切，事主是其精神支柱，被告「完全接受唔到」自己的作為，並被診斷患上創傷壓力症（PTSD），需接受治療，承諾盡所能保護餘下兩名在世的外孫女。

主任裁判官徐綺薇判刑時引述被告家人求情時表示，他與外孫女感情深厚，因疏忽鑄成大錯，留下不能磨滅的烙印，本案「毫無疑問是悲劇」。

控罪指稱，被告於2022年1月16日在長洲大貴灣新村16號外疏忽照顧5歲事主。傳票控罪則稱，被告分別在道路上使用未獲發牌的車輛，以及使用沒有保險的車輛。

載兩孫運貨 離座未幾聞巨響

案情指出，被告為求方便，從淘寶購買機械零件組裝電動三輪車運送貨物。案發當日近中午時分，被告駕三輪車至家門搬貨，5歲事主和她的胞妹坐在後方。被告叮囑兩名外孫女留在座位，預計3分鐘便折返，但不足1分鐘後他聽到「嘭」一聲巨響，看到事主倒地，頭部受傷。事主其後被送往長洲醫院急救，同日宣告不治。警方調查後發現涉案車輛未向運輸署登記，亦無購買第三者保險。

【案件編號：ESCC 114/23等】