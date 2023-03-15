控方指國安法文章負面多 辯方質疑支持意見列「中性」

【明報專訊】《港區國安法》2020年6月30日晚上11時刊憲生效，控方將「立場新聞」2020年7月1至2日發布的83篇文章整理成列表，昨日指稱大部分均是針對國安法的「負面文章」，博客文章「冇一篇係支持國安法」。辯方稱列表的標示不一致，將支持國安法的意見列作「中性」報道，反對者則當作負面報道，又質疑相關文章在檢控範圍之外，與案無關，即使文章批評國安法，「咁又點呢？」
控方在列表中以綠色標示「中性」文章，包括數篇引述時任特首林鄭月娥正面評價國安法的新聞報道。辯方質疑控方將支持國安法的意見列作「中性」、批評者列作負面報道後，控方改為只針對博客提問，不斟酌新聞報道。控方指稱，35篇博客文章中9篇與國安法無關，全國港澳研究會委員陳凱文嘲諷國安法生效後、反對派「走佬」等兩篇文章被列「中性」，另外一篇無法查看，其餘23篇全是批評國安法。
辯：與案無關 控：帶出立場
辯方質疑，列表中的文章並非檢控基礎，與案無關，「如果（7月）1號、2號嘅文章有負面嘅，咁又點呢？係咪等於嗰17篇（檢控基礎文章）就有煽動呢？」控方回應，文章要帶出「立場（新聞）嘅立場」，並要求鍾沛權確認列表的標示，鍾表示列表只有文章標題，他需時判斷，最終留待他查看文章後再跟進。
（立場新聞案）
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