港聞

港聞二

控方指國安法文章負面多 辯方質疑支持意見列「中性」

【明報專訊】《港區國安法》2020年6月30日晚上11時刊憲生效，控方將「立場新聞」2020年7月1至2日發布的83篇文章整理成列表，昨日指稱大部分均是針對國安法的「負面文章」，博客文章「冇一篇係支持國安法」。辯方稱列表的標示不一致，將支持國安法的意見列作「中性」報道，反對者則當作負面報道，又質疑相關文章在檢控範圍之外，與案無關，即使文章批評國安法，「咁又點呢？」

控方在列表中以綠色標示「中性」文章，包括數篇引述時任特首林鄭月娥正面評價國安法的新聞報道。辯方質疑控方將支持國安法的意見列作「中性」、批評者列作負面報道後，控方改為只針對博客提問，不斟酌新聞報道。控方指稱，35篇博客文章中9篇與國安法無關，全國港澳研究會委員陳凱文嘲諷國安法生效後、反對派「走佬」等兩篇文章被列「中性」，另外一篇無法查看，其餘23篇全是批評國安法。

辯：與案無關 控：帶出立場

辯方質疑，列表中的文章並非檢控基礎，與案無關，「如果（7月）1號、2號嘅文章有負面嘅，咁又點呢？係咪等於嗰17篇（檢控基礎文章）就有煽動呢？」控方回應，文章要帶出「立場（新聞）嘅立場」，並要求鍾沛權確認列表的標示，鍾表示列表只有文章標題，他需時判斷，最終留待他查看文章後再跟進。

（立場新聞案）

相關字詞﹕串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞 國安法

上 / 下一篇新聞

收寄港羊村繪本 國安拘兩人 涉管有煽動刊物 湯家驊：倘明知煽動不棄置有風險
收寄港羊村繪本 國安拘兩人 涉管有煽動刊物 湯家驊：倘明知煽動不棄置有風險
六旬婦倒斃寓所夾萬被撬 男友無帶門匙 無人應門揭發
六旬婦倒斃寓所夾萬被撬 男友無帶門匙 無人應門揭發
資科辦政府網頁着手 國歌搜尋結果位置提升
資科辦政府網頁着手 國歌搜尋結果位置提升
港協續質疑冰協隱瞞 波黑證曾要求核實國歌
港協續質疑冰協隱瞞 波黑證曾要求核實國歌
稱保守者「託付」 區：內疚未護多元聲音 回應誰是主腦 稱戴擔公開發言主要位置
稱保守者「託付」 區：內疚未護多元聲音 回應誰是主腦 稱戴擔公開發言主要位置
控方指區家麟斷定中國極權 鍾：文章僅警惕港變極權社會
控方指區家麟斷定中國極權 鍾：文章僅警惕港變極權社會
獨留孫女車上墮地亡 外公聞緩刑哭聲未止 求情稱「完全接受唔到」自己 5歲童父母：無怪責
獨留孫女車上墮地亡 外公聞緩刑哭聲未止 求情稱「完全接受唔到」自己 5歲童父母：無怪責
警涉酒吧打人 事主：助傷者遭被告連摑
警涉酒吧打人 事主：助傷者遭被告連摑
涉瞞債呃遮仔會76萬貸款 警長控欺詐
涉瞞債呃遮仔會76萬貸款 警長控欺詐
包致金侄女否認5罪 握皺擔保紙撞門離庭
包致金侄女否認5罪 握皺擔保紙撞門離庭
紅磡新長者屋120萬起租終老 共312伙房協收500申請 早落訂付款享6%折扣
紅磡新長者屋120萬起租終老 共312伙房協收500申請 早落訂付款享6%折扣
銅鑼灣酒店轉青年宿舍 供194宿位須服務社區
銅鑼灣酒店轉青年宿舍 供194宿位須服務社區
政府貸款換電動的士 上限35萬 最長10年期
政府貸款換電動的士 上限35萬 最長10年期
反駁人工島填海違國策 發展局：有匯報中央
反駁人工島填海違國策 發展局：有匯報中央
拜訪部委首日晤財政部長劉昆 劉：全力撐港融國家發展大局 李家超：鼓勵省市政府企業來港發債
拜訪部委首日晤財政部長劉昆 劉：全力撐港融國家發展大局 李家超：鼓勵省市政府企業來港發債
新科人大常委李慧琼回港 全程掛金證
新科人大常委李慧琼回港 全程掛金證
牀底藏屍男認持刀綁架前女友 事敗發短訊「你一定要陪我死」
牀底藏屍男認持刀綁架前女友 事敗發短訊「你一定要陪我死」
查無牌「飛車」揭酒店毒窟 警拘3人
查無牌「飛車」揭酒店毒窟 警拘3人
全政府動員 七成部門兩小時內行動
全政府動員 七成部門兩小時內行動
南昌押拆招牌 保育團體盼年內展覽
南昌押拆招牌 保育團體盼年內展覽
無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊
無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊
澳門賓館兇殺案 港無業漢稱召妓遭侮辱動殺機
澳門賓館兇殺案 港無業漢稱召妓遭侮辱動殺機
大灣區GBA專題：國泰推動多式聯運 冀灣區「話飛就飛」 去年深圳設延伸總部 盼成區內首選航空公司
大灣區GBA專題：國泰推動多式聯運 冀灣區「話飛就飛」 去年深圳設延伸總部 盼成區內首選航空公司
大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區
大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區
大灣區GBA專題：首進駐東莞物流園 船貨直接上機
大灣區GBA專題：首進駐東莞物流園 船貨直接上機
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉「唔小心」IG上載「Hell no Hong Kong」meme圖 話開會一心多用無睇清楚
【Emily】葉劉「唔小心」IG上載「Hell no Hong Kong」meme圖 話開會一心多用無睇清楚
【Emily】港康碼出行紀錄 資科辦：上傳60日後已全刪
【Emily】港康碼出行紀錄 資科辦：上傳60日後已全刪
【Emily】結婚周年 劉鳴煒同太太智利攀山凍住過
【Emily】結婚周年 劉鳴煒同太太智利攀山凍住過
【Emily】立會議廳換咪防干擾
【Emily】立會議廳換咪防干擾
【Emily】英招聘直布羅陀總督 月薪約7萬港元
【Emily】英招聘直布羅陀總督 月薪約7萬港元
【Emily】路署換街燈 按地區歷史景觀設計
【Emily】路署換街燈 按地區歷史景觀設計