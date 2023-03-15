控方指國安法文章負面多 辯方質疑支持意見列「中性」

控方在列表中以綠色標示「中性」文章，包括數篇引述時任特首林鄭月娥正面評價國安法的新聞報道。辯方質疑控方將支持國安法的意見列作「中性」、批評者列作負面報道後，控方改為只針對博客提問，不斟酌新聞報道。控方指稱，35篇博客文章中9篇與國安法無關，全國港澳研究會委員陳凱文嘲諷國安法生效後、反對派「走佬」等兩篇文章被列「中性」，另外一篇無法查看，其餘23篇全是批評國安法。

辯：與案無關 控：帶出立場

辯方質疑，列表中的文章並非檢控基礎，與案無關，「如果（7月）1號、2號嘅文章有負面嘅，咁又點呢？係咪等於嗰17篇（檢控基礎文章）就有煽動呢？」控方回應，文章要帶出「立場（新聞）嘅立場」，並要求鍾沛權確認列表的標示，鍾表示列表只有文章標題，他需時判斷，最終留待他查看文章後再跟進。

（立場新聞案）