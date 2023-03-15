港聞

港聞二

控方指區家麟斷定中國極權 鍾：文章僅警惕港變極權社會

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第40天審訊。控方針對資深傳媒人區家麟及前《蘋果日報》副社長陳沛敏的文章提問，質疑區的「核心價值」是中國乃極權；前立場總編輯鍾沛權庭上表示，不能判斷區是否斷定中國是極權，而區的文章僅警惕香港可能進入極權社會。

控方指文章提及3事

令人討厭政府「可預期」

昨日開庭時，控方首先澄清，文章本身的煽動意圖、作者的意圖、鍾沛權發布文章的意圖是3個不同概念，希望鍾作供時避免混淆。控方針對兩篇分別由區家麟和陳沛敏撰寫的文章提問，稱兩文均提及「快必」譚得志被捕、12歲女孩遭警方撲倒、新巴司機向警員響號被提控3件事，不論作者有何意圖，均會引起讀者對司法和警員的仇恨；鍾沛權不同意。

控方續指，兩名作者知道上述3件事被公眾認定為當局濫權實證，「唔係話佢哋特登揀」，但會令讀者討厭政府，而鍾沛權在兩日內審批兩文，亦可預計相同後果。鍾一概不同意，重申事件觸動港人自2019年以來對警暴的不滿。

17篇作為檢控基礎的文章中，4篇由區家麟撰寫，控方盤問時再新增11篇區的文章。控方昨日詢問鍾沛權，是否知道區的「核心價值」是國安法是中央強加於香港、中國是極權。鍾同意前者，但不能判斷區是否斷定中國是極權，而他的文章僅警惕香港可能進入極權社會。控方續指，區家麟在「國安法冇得改」的情况批評國安法，唯一意圖是煽動他人藐視國安法；鍾不同意。

官：區未讀判辭即評指定法官

鍾：非睇晒材料才有資格

控方完成盤問區家麟的文章後，法官郭偉健提出，在國安法首名被告唐英傑申請人身保護令時，高院根據歐洲人權公約，駁回指定法官未能獨立行使司法權的爭議，郭關注區家麟曾否閱讀判辭，而區在質疑指定法官制度前需否查看法庭回應，「因為你評論人吖嘛，法官話無問題喎」。鍾沛權回應稱不清楚區曾否看該判辭，認為「唔可以要求一個作者一定要睇晒某啲材料，先有資格作出評論」，並指區的質疑可以基於指定法官名單、委任準則不公開，判辭或未能解答他的疑慮。郭官其後着控方查找判辭相關報道。

截至昨日，控方完成其中11篇作為檢控基礎文章的盤問，今將開始針對3篇專訪流亡海外的羅冠聰、許智峯和梁頌恆的專訪提問。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 陳沛敏 區家麟 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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