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稱保守者「託付」 區：內疚未護多元聲音 回應誰是主腦 稱戴擔公開發言主要位置

【明報專訊】「35+」初選案昨日踏入第24天審訊，辯方繼續盤問控方證人區諾軒，提及民主派當時對於否決財政預算案與否出現分歧，區認為不應綑綁初選參加者立場，其間區談及自己與戴耀廷在計劃的角色，法官問道區抑或戴是「35+」計劃主腦？區回應稱，戴發表論述及聯絡民研，於公開發言方面「毋容置疑」擔當主要位置，他則接觸較多「相對保守」的參加者，其中有人甚至「託付」於他，自言當時「維護唔到多元聲音」，「好內疚」。

認無公開反對否決財案倡議

代表民主黨黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文盤問下，區諾軒表示，他在協調會議未曾提出否決財案，只在新東第二次會議上質疑過使用否決權，區認為民主派有不同想法，功能界別要顧及業界利益，不能勉強參選人在立會運用否決權。區同時承認，直至2020年6月9日初選記者會及之後，他並無反對戴耀廷提倡否決財案，因為他沒想過會犯法。

根據區諾軒的錄影會面，區曾指戴耀廷主張「積極運用」否決權是「作為大家討論的平衡點」，以保留彈性。區憶述，戴早於同年3月24日在九東文件提及「會積極運用」否決權，其間參選人有分歧；而戴於同年6月9日記者會前夕，在組織者WhatsApp群組傳送有「會積極運用」否決權等字眼的協調文件，區形容是戴的想法。戴在記者會表明初選參加者毋須簽署共同綱領，區供稱，戴為了避免風險，不會制訂一份文件讓政府取消參選人資格，而最終協調文件亦無公開。

稱「墨落」無關初選 黃碧雲林卓廷沒簽

記者會翌日，有人因應戴耀廷的說法發起「墨落無悔」聲明，區諾軒指該聲明與「35+」毫無關係，他重申民主派應維持多元聲音，不應綑綁立場。區亦不認為吳政亨發起的「三投三不投」運動屬於大會的一部分，以他所知「35+」沒有相關開支，戴僅向區提過和吳政亨接洽。

區諾軒作供確認，黃碧雲和林卓廷報名初選時均沒附交共同綱領，另稱兩人所屬的民主黨冀對否決權留有討論空間，黃、林也沒簽署「墨落無悔」聲明。區又稱，他在計劃負責聯絡不同派系人士及籌辦選舉論壇，法官追問，區抑或戴耀廷是「35+」計劃的主腦？區稱，戴發表論述、聯絡民研，並為主要公開發言人，而他接觸較多「相對保守」的參加者，當中包括社民連黃浩銘甚至「託付」於區。區自言「好內疚」，隨即遭法官打斷，區續說「我維護唔到多元聲音」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕高等法院 墨落無悔 區諾軒 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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