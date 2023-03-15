港協續質疑冰協隱瞞 波黑證曾要求核實國歌

波斯尼亞冰協：華大使已接受致歉

據本報取得資料，波斯尼亞冰協秘書長上周六向香港冰協代表發電郵，正式就播錯歌致歉。電郵指，波斯尼亞冰協與中國駐波斯尼亞薩拉熱窩大使見面，並解釋完整事件、肇事是技術員人為錯誤，又稱大使已接受波斯尼亞冰協致歉及解釋。

港協暨奧委會昨繼續質疑冰協，指事件發生至今，冰協報告一直沒有交代於何時及何地向賽事主辦機構提供國歌、是否以硬件形式把國歌交予賽事主辦機構，以及有否按港協《指引》要求賽事主辦機構以書面確認收妥。港協稱多次聯絡冰協管理層要求會面，惟一直沒有正面答覆，要求香港冰協「從速交代詳情」。

領隊：回港後詳細報告

世界冰球錦標賽領隊關婉儀提供與波斯尼亞冰協職員的WhatsApp對話，證明到達當地時，曾要求對方核實國歌檔案無誤。不過，當地人員其後事忙未能安排。她強調，她早前交予港協的報告是初步報告，回港兩天後又再赴南非帶領球隊參加另一項賽事，回港後將再向港協詳細報告。

關婉儀強調，人手所限要兼顧指引內各項細節，是一項非常大的挑戰，「但我們已盡全力確保維護國家尊嚴」，對於「付出的努力未獲認同」感到遺憾。她解釋，今次波黑賽事，器材經理因私事無法出席，主教練因大雪需由乘飛機改為坐巴士延誤抵達，她在場要照顧20名隊員的起居飲食及交通，到埗後沒有辦法找到大會工作人員核對國歌。