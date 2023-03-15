資科辦政府網頁着手 國歌搜尋結果位置提升

Google昨回覆稱，暫無補充。據悉早前會面Google重申立場，包括不會移除搜尋結果或人手決定搜尋排名，稱有一貫政策處理各地政府申請。

創新科技及工業局回覆多名議員，信件指資科辦已在政府網頁內容增加相關詞彙、標題文字和內容摘要，改善關鍵字詞組配搭，增加網站標籤，使用結構化資料，使用文字連結替代圖片或動畫連結，以及增加網站連結等。政府稱，近期政府關於國歌網頁，在搜尋結果位置已見提升。

本報昨以「香港國歌」及「Hong Kong Anthem」字眼於Google搜尋，排序最高的網頁為「維基百科」，分別顯示《義勇軍進行曲》及《願榮光》兩種結果，在旁有欄目引用維基百科列明，香港使用中華人民共和國國歌。英文字眼在第三則已是香港政府有關國歌的網頁；但中文字眼搜尋結果，至第五至七則結果方為政制及內地事務局及教育局有關國歌網頁。

黃浩華：政府「搜尋引擎優化」見進步

另外，Google搜尋器會將影片搜尋結果頂置，兩組字眼所得影片首三至四條建議均為《願榮光》或「Glory to Hong Kong 」。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華向本報表示，上述搜尋結果可見政府的「搜尋引擎優化」（SEO）技巧「進步了」，搜尋相關字眼後，第一頁已可見到政府有關國歌網頁，「之前在第二、第三頁才出現」。黃解釋，搜尋器前後排序另與其「反向連結」（backlink）數目有關，即能從愈多其他網頁連結到目標網頁，愈有利排序。他建議政府若要進一步改善，可從這方面着手。至於用上述關鍵字在Google搜尋後，得出建議是《願榮光》，黃浩華解釋，當然政府亦可在YouTube上載正確版本國歌，但是否排在最先次序，亦會受影片瀏覽數量影響，愈多觀看次數愈有利排序。