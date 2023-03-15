港聞

港聞一

資科辦政府網頁着手 國歌搜尋結果位置提升

【明報專訊】多項國際賽事中出現播錯國歌事件，包括冰球港隊上月底在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播錯《願榮光歸香港》引起風波。政府提交立法會信件顯示，資科辦已從技術層面改善國歌正確資料的搜尋結果排名，包括在網頁增加關鍵字等，資訊排序已有改善，政府會繼續與谷歌（Google）跟進，同時從技術層面持續提升資訊搜尋結果排名。

Google昨回覆稱，暫無補充。據悉早前會面Google重申立場，包括不會移除搜尋結果或人手決定搜尋排名，稱有一貫政策處理各地政府申請。

創新科技及工業局回覆多名議員，信件指資科辦已在政府網頁內容增加相關詞彙、標題文字和內容摘要，改善關鍵字詞組配搭，增加網站標籤，使用結構化資料，使用文字連結替代圖片或動畫連結，以及增加網站連結等。政府稱，近期政府關於國歌網頁，在搜尋結果位置已見提升。

本報昨以「香港國歌」及「Hong Kong Anthem」字眼於Google搜尋，排序最高的網頁為「維基百科」，分別顯示《義勇軍進行曲》及《願榮光》兩種結果，在旁有欄目引用維基百科列明，香港使用中華人民共和國國歌。英文字眼在第三則已是香港政府有關國歌的網頁；但中文字眼搜尋結果，至第五至七則結果方為政制及內地事務局及教育局有關國歌網頁。

黃浩華：政府「搜尋引擎優化」見進步

另外，Google搜尋器會將影片搜尋結果頂置，兩組字眼所得影片首三至四條建議均為《願榮光》或「Glory to Hong Kong 」。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華向本報表示，上述搜尋結果可見政府的「搜尋引擎優化」（SEO）技巧「進步了」，搜尋相關字眼後，第一頁已可見到政府有關國歌網頁，「之前在第二、第三頁才出現」。黃解釋，搜尋器前後排序另與其「反向連結」（backlink）數目有關，即能從愈多其他網頁連結到目標網頁，愈有利排序。他建議政府若要進一步改善，可從這方面着手。至於用上述關鍵字在Google搜尋後，得出建議是《願榮光》，黃浩華解釋，當然政府亦可在YouTube上載正確版本國歌，但是否排在最先次序，亦會受影片瀏覽數量影響，愈多觀看次數愈有利排序。

相關字詞﹕義勇軍進行曲 搜尋引擎優化 反向連結 國歌出錯 資科辦 冰球 願榮光歸香港

上 / 下一篇新聞

收寄港羊村繪本 國安拘兩人 涉管有煽動刊物 湯家驊：倘明知煽動不棄置有風險
收寄港羊村繪本 國安拘兩人 涉管有煽動刊物 湯家驊：倘明知煽動不棄置有風險
六旬婦倒斃寓所夾萬被撬 男友無帶門匙 無人應門揭發
六旬婦倒斃寓所夾萬被撬 男友無帶門匙 無人應門揭發
港協續質疑冰協隱瞞 波黑證曾要求核實國歌
港協續質疑冰協隱瞞 波黑證曾要求核實國歌
稱保守者「託付」 區：內疚未護多元聲音 回應誰是主腦 稱戴擔公開發言主要位置
稱保守者「託付」 區：內疚未護多元聲音 回應誰是主腦 稱戴擔公開發言主要位置
控方指區家麟斷定中國極權 鍾：文章僅警惕港變極權社會
控方指區家麟斷定中國極權 鍾：文章僅警惕港變極權社會
控方指國安法文章負面多 辯方質疑支持意見列「中性」
控方指國安法文章負面多 辯方質疑支持意見列「中性」
獨留孫女車上墮地亡 外公聞緩刑哭聲未止 求情稱「完全接受唔到」自己 5歲童父母：無怪責
獨留孫女車上墮地亡 外公聞緩刑哭聲未止 求情稱「完全接受唔到」自己 5歲童父母：無怪責
警涉酒吧打人 事主：助傷者遭被告連摑
警涉酒吧打人 事主：助傷者遭被告連摑
涉瞞債呃遮仔會76萬貸款 警長控欺詐
涉瞞債呃遮仔會76萬貸款 警長控欺詐
包致金侄女否認5罪 握皺擔保紙撞門離庭
包致金侄女否認5罪 握皺擔保紙撞門離庭
紅磡新長者屋120萬起租終老 共312伙房協收500申請 早落訂付款享6%折扣
紅磡新長者屋120萬起租終老 共312伙房協收500申請 早落訂付款享6%折扣
銅鑼灣酒店轉青年宿舍 供194宿位須服務社區
銅鑼灣酒店轉青年宿舍 供194宿位須服務社區
政府貸款換電動的士 上限35萬 最長10年期
政府貸款換電動的士 上限35萬 最長10年期
反駁人工島填海違國策 發展局：有匯報中央
反駁人工島填海違國策 發展局：有匯報中央
拜訪部委首日晤財政部長劉昆 劉：全力撐港融國家發展大局 李家超：鼓勵省市政府企業來港發債
拜訪部委首日晤財政部長劉昆 劉：全力撐港融國家發展大局 李家超：鼓勵省市政府企業來港發債
新科人大常委李慧琼回港 全程掛金證
新科人大常委李慧琼回港 全程掛金證
牀底藏屍男認持刀綁架前女友 事敗發短訊「你一定要陪我死」
牀底藏屍男認持刀綁架前女友 事敗發短訊「你一定要陪我死」
查無牌「飛車」揭酒店毒窟 警拘3人
查無牌「飛車」揭酒店毒窟 警拘3人
全政府動員 七成部門兩小時內行動
全政府動員 七成部門兩小時內行動
南昌押拆招牌 保育團體盼年內展覽
南昌押拆招牌 保育團體盼年內展覽
無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊
無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊
澳門賓館兇殺案 港無業漢稱召妓遭侮辱動殺機
澳門賓館兇殺案 港無業漢稱召妓遭侮辱動殺機
大灣區GBA專題：國泰推動多式聯運 冀灣區「話飛就飛」 去年深圳設延伸總部 盼成區內首選航空公司
大灣區GBA專題：國泰推動多式聯運 冀灣區「話飛就飛」 去年深圳設延伸總部 盼成區內首選航空公司
大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區
大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區
大灣區GBA專題：首進駐東莞物流園 船貨直接上機
大灣區GBA專題：首進駐東莞物流園 船貨直接上機
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉「唔小心」IG上載「Hell no Hong Kong」meme圖 話開會一心多用無睇清楚
【Emily】葉劉「唔小心」IG上載「Hell no Hong Kong」meme圖 話開會一心多用無睇清楚
【Emily】港康碼出行紀錄 資科辦：上傳60日後已全刪
【Emily】港康碼出行紀錄 資科辦：上傳60日後已全刪
【Emily】結婚周年 劉鳴煒同太太智利攀山凍住過
【Emily】結婚周年 劉鳴煒同太太智利攀山凍住過
【Emily】立會議廳換咪防干擾
【Emily】立會議廳換咪防干擾
【Emily】英招聘直布羅陀總督 月薪約7萬港元
【Emily】英招聘直布羅陀總督 月薪約7萬港元
【Emily】路署換街燈 按地區歷史景觀設計
【Emily】路署換街燈 按地區歷史景觀設計