六旬婦倒斃寓所夾萬被撬 男友無帶門匙 無人應門揭發

死者梁雪卿，63歲，與男友同住葵芳葵義路15號葵芳閣3座高層一單位。據悉二人昨中午一同到葵涌廣場飲茶。其後男友前往上班，死者則前往購物後返回寓所。

鄰居管有後備匙 開門見死者浴血

據了解，警方初步調查發現，死者男友昨晚約7時半放工後返回單位，由於無帶鎖匙，拍門但無人應門。與其關係良好的鄰居因管有單位後備門匙，遂協助開門。二人一同開門後，見死者倒臥單位內，頭部受傷浴血，於是報警。死者頭部被襲擊流血，初步相信是致命原因，當場證實死亡。單位有被搜掠痕迹，夾萬被撬，案件起初由葵青警區重案組調查，其後交由新界南總區重案組跟進。

案發後，大批軍裝警員拉起封鎖線，封鎖大廈各出入口調查，居民出入均要登記身分，及被警方搜身搜袋，氣氛一度緊張，警犬奉召到場戒備。重案組探員及鑑證科人員到單位蒐證，死者親友亦到場了解。警員其後登上2樓停車場，探頭張望，又以電筒照射樓下，其後沿後樓梯落樓繼續調查。警員在停車場門口欄杆發現掛有一條黑色長褲，懷疑與案有關，遂檢走調查。