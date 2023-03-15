收寄港羊村繪本 國安拘兩人 涉管有煽動刊物 湯家驊：倘明知煽動不棄置有風險

警方昨凌晨1時許發稿，指國安處與海關聯合行動，國安處前日在九龍及港島區拘捕38歲及50歲男子，涉嫌違反《刑事罪行條例》第10（2）條 ，兩人被扣查。警方根據法庭手令搜查兩人住所及辦公室，檢獲懷疑煽動刊物。調查顯示，兩人涉嫌管有多本具引起他人憎恨或藐視中央政府、香港特區政府及香港司法、煽惑他人使用暴力以及慫使他人不守法的煽動刊物，刊物相信與較早前已審結的煽動案有關。海關表示，會全力配合相關執法部門執行維護國家安全的工作。

警方2021年7月拘捕5名前言語治療師總工會理事，國安處高級警司李桂華當時表示，單一管有繪本「睇唔到有咩情况」違法。本報向警方查詢，今次拘捕原因、涉案刊物數量等，警方回覆稱不會評論個別案件，呼籲市民與非法行為劃清界線，以免承擔不必要的法律風險。

警前年曾稱純管有「睇唔到」違法

大狀：羊村案正上訴 籲警執法慎重

湯家驊表示，罪行並非「一有10本書就唔得」，須證明事主的犯罪意圖，不過有關刊物已被裁定屬煽動，如市民明知其性質仍不棄置，有法律風險。他指出，在網上下載繪本亦會被視為「管有」，「光時旗」等其他煽動物品亦需要注意，建議市民向警方交出或棄置有關物品，以免瓜田李下。他說，如管有大量繪本會更令人懷疑，「難啲講只係貪得意睇吓」。吳宗鑾相信警方按字面理解條文，並以區院「羊村案」判辭為依據拘捕，惟案件正在上訴，條例條文與基本法、香港人權法案保障的權利是否矛盾，尚待更高級別法院裁決，呼籲警方至少在此階段要慎重執法。

國安法指定法官郭偉健去年9月裁定3本「羊村」繪本屬煽動刊物，判5名前言語治療師總工會理事「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪」罪成，入獄19個月。另外，24歲前中大學生會成員王浩鏘涉在個人facebook帳戶轉載羊村繪本的下載網址，及在連登發表煽動留言，今年1月被控「作出具煽動意圖的作為」，案件正排期審理。

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