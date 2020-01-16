大灣區GBA專題：首進駐東莞物流園 船貨直接上機

貨物東莞直送港機場上機

據國泰與機管局協議，東莞國泰貨運站將率先在東莞的香港國際機場物流園提供上游收貨海空聯運服務，貨物可在物流園接受安檢、打板及完成收貨程序。從東莞出發的定期船班會將已完成上述上游程序的空運貨物，直接船運至香港國際機場受監管的聯運碼頭卸載，最後把集裝板和貨櫃直接拖至在泊位等候的飛機出口。東莞香港國際機場物流園新設施完全符合香港的航空貨運安全規範，X光機及爆炸物痕量探測設備均已取得香港民航處認可，並由機場保安公司員工執行操作。

物流園以及香港機場空側海空聯運貨運碼頭為機管局與東莞市政府簽署的合作項目，運輸及物流局長林世雄表示，內地出口貨物經物流園預先完成航空安檢等程序，再運往香港機場管制範圍內，能節省重複安檢程序，外國空運貨物亦可套用相同方法經香港進口，船運至東莞後再送往內地不同省市；佔計貨運船程最快只需2.5小時。

林世雄料營運成本減五成

目前，項目處於先導計劃階段，香港機場範圍內的空側海空聯運貨運碼頭亦只屬臨時性質，2025年開始才會從先導計劃擴展至永久計劃，永久碼頭也會在同年運營。林世雄稱，當項目全面運作後，預期營運成本可減少約50%，貨物處理時間亦可節省約三分之一。

琶洲港澳碼頭下月開 初期往返機場

另外，便利國際會展客戶從香港國際機場前往廣交會展館的琶洲港澳客運碼頭，正爭取於4月15日133屆廣交會舉行前投入使用。碼頭位於海珠有軌電車會展東站附近，毗鄰廣交會展館，是廣東省重點工程之一，去年5月完成驗收，共有5個船泊位，設計運力為每年171萬人次。據了解，碼頭初期會先開通往返香港國際機場和尖沙嘴中港城客運碼頭兩條航線，之後還將開通往返澳門氹仔的航線。