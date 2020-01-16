大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區

【明報專訊】任梓文1989年入職國泰，至今34年。出任國泰航空中國大灣區總經理一職之前，他於國泰與國航聯營的中國國際貨運航空公司擔任董事兼常務副總裁，在北京長達6年，既了解內地企業運作，亦熟悉中國國情，及至2021年，獲國泰委以重任，由他負責組建大灣區團隊。
新冠疫情對航空業打擊巨大，國泰也難倖免，「疫情期間我們迎來創辦75周年，一間航空公司能有75年殊不容易，但怎樣再有下一個75年呢」，無疑疫情使國泰業務幾陷停頓，但也給予時間去沉澱，重新規劃未來。
稱國家戰略提出鞏固港航空樞紐
任梓文指出，國家的頂層戰略如一帶一路倡議、十四五規劃，均提出要鞏固香港國際航空樞紐地位，「這是前所未有的發展機遇，國泰將在其中扮演不可或缺的角色」，「國家主席習近平2017年訪港時曾提過，香港若未能抓住國家高速發展的機遇，便會『蘇州過後無艇搭』。後疫情時代，我們為了香港的繁榮發展而重建國泰，同時積極融入國家發展大局，而這隻『艇』就是大灣區機遇」。
盼成灣區值得驕傲國際化本土品牌
雖然常常將「我好快就退休啦」掛在嘴邊，但為公司「開疆闢土」，任梓文也感到任重道遠。「看到整個團隊成形，從無到有，當然很有滿足感，但也更加有使命感」。任梓文表示，大灣區人口逾8000萬，只要國泰能做好這個市場，扎根灣區，對公司業務影響會十分長遠。「因此，我最希望是在未來，國泰在大灣區9+2城市人民眼中，可以成為一個值得驕傲的國際化本土品牌。」