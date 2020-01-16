大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區

新冠疫情對航空業打擊巨大，國泰也難倖免，「疫情期間我們迎來創辦75周年，一間航空公司能有75年殊不容易，但怎樣再有下一個75年呢」，無疑疫情使國泰業務幾陷停頓，但也給予時間去沉澱，重新規劃未來。

稱國家戰略提出鞏固港航空樞紐

任梓文指出，國家的頂層戰略如一帶一路倡議、十四五規劃，均提出要鞏固香港國際航空樞紐地位，「這是前所未有的發展機遇，國泰將在其中扮演不可或缺的角色」，「國家主席習近平2017年訪港時曾提過，香港若未能抓住國家高速發展的機遇，便會『蘇州過後無艇搭』。後疫情時代，我們為了香港的繁榮發展而重建國泰，同時積極融入國家發展大局，而這隻『艇』就是大灣區機遇」。

盼成灣區值得驕傲國際化本土品牌

雖然常常將「我好快就退休啦」掛在嘴邊，但為公司「開疆闢土」，任梓文也感到任重道遠。「看到整個團隊成形，從無到有，當然很有滿足感，但也更加有使命感」。任梓文表示，大灣區人口逾8000萬，只要國泰能做好這個市場，扎根灣區，對公司業務影響會十分長遠。「因此，我最希望是在未來，國泰在大灣區9+2城市人民眼中，可以成為一個值得驕傲的國際化本土品牌。」